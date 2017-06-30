Guterres: "Hala zorlu müzakerelere ihtiyaç duyulan konular var"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in toplantı başında yaptığı konuşmadan notlar:

Kıbrıs’ta federal ortaklık yönünde önemli mesafeler kaydedildiğini ancak hala zorlu müzakerelere ihtiyaç duyulan konular bulunduğunu kaydeden Guterres, bu konular üzerine cesaretle gidilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, her iki toplumun da kendi adasında güven içinde olması gerektiğini belirtti.

LİDERLERE TEŞEKKÜR

Elde edilen bilgiye göre Antonio Guterres konuşmasına, süreci bu seviyeye getirmek için koydukları yoğun çaba ve katkıdan dolayı liderlere teşekkür ederek başladı.

Guterres, Kıbrıs Konferansı’na katılımında yaptığı konuşmada, Akdeniz’in her yanından insanlarla sıcak temaslar kurduğunu söyledi.

Kendisinin de Batı Akdeniz’den olduğuna işaret eden ve Akdeniz’in doğusundaki Kıbrıslı Türk ve Rumlarla kültürel ve birçok açıdan birbirleriyle çok benzediklerini kaydeden Guterres, 1975’te Türkiye’yi ilk kez ziyaret ettiğinde Amerikalı turistlerin kendisini Türk sanıp, adres sorduğunu ve benzer durumları Atina ziyaretinde de yaşadığını belirtti.

Guterres, “Ancak bir Portekizli olarak ben sizden farklı olarak, Atlantik rüzgarlarını da alıyorum” dedi.

“HEM AKILCILIĞA, HEM DE DUYGUSALLIĞA İHTİYAÇ VAR”

Antonio Guterres, iki liderin bugüne kadar süreci bu seviyeye getirmek için koyduğu yoğun çaba ve katkıya dikkat çekerek, çözüme varmak için hem akılcılığa hem de duygusallığa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Guterres, “Duygusallık bazen tek başına kaldığında, durum karmaşık ve çelişkili bir hale gelebilir; duygularımızı akılcılıkla uyumlu, dengeli yaşadığımız zaman ise çok pozitif başarılar elde edebiliriz” dedi.

“KUCAK AÇMA VE CÖMERTLİKLE BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS’IN ORTAK GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ”

10 yıl kadar mültecilerle ilgili yoğun çalışmalar yaptığını ve bölgeyi çok iyi bildiğini kaydeden Guterres, özellikle Türkiye ve Yunanistan’ı bu bakımdan ayrı bir yere koyduğunu belirtti.

Guterres, “Türkiye en çok mülteci ağırlayan ülke konumundadır. Yunanistan da bütün sorunlarına rağmen mültecilere cömert davrandı. Bu kucak açma ve cömertlik duygularıyla birleşik federal Kıbrıs’ın ortak geleceği için çalışmalıyız” dedi.

“BÖLGE VE DÜNYA İÇİN ÇÖZÜM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta çözüm, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federal ortaklık olacak. Bu çerçeve içinde önemli mesafeler kaydedildi. Fakat hala zorlu müzakerelere ihtiyaç duyulan konular var. Bu konular üzerine cesaretle gidilmeli ve her iki toplum da kendi adasında güven içinde olmalıdır. Bugün sizlerle birlikte yoğun bir çalışma içinde olacağız. Bölge ve dünya için iyi haber olmasını umduğum çözüme ulaşmak amacıyla birlikte çalışacağız”