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Guterres, Holguin ile görüşecek

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu hafta içerisinde, Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.
Guterres, Holguin ile görüşecek

Fileleftheros gazetesi “AP Seçimleri Gölgesinde Hamleler” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki temasları ve müdahil taraflarla görüşmeleri hakkında bilgi almak amacıyla bu hafta içerisinde Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Kıbrıs sorununda, Kıbrıs Rum tarafı açısından Avrupa Parlamentosu seçimleri gölgesinde, minimum hamlelerin yapıldığını yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise Holguin’in BM Genel Sekreteri’ne ne söyleyeceği konusuna pek ilgilenmiyor gözüktüğünü de savundu.

Rum Yönetimi’nin, Guterres-Holguin görüşmesi konusunda bekleme konumunda olduğunu belirten gazete, Rum Yönetimi’nin, Holguin’in Kıbrıs’ta ve üç garantör ülkedeki üç tur görüşmelerinde duyduklarını ve gördüklerini nasıl aktaracağı ve BM Genel Sekreteri’nin önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusunda nasıl ilerleme niyetinde olduğunun ortaya çıkmasını beklediğini yazdı.

Letimbiotis

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, hükümetin; Guterres ve Holguin arasındaki görüşmenin tamamlanmasının ardından gerek Guterres, gerekse Holguin’den bilgilendirme beklediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri ile Holguin görüşmesinde ne görüşüleceğine dair bir soru üzerine Letimbiotis, olayların ve olguların objektif sunulmasını istediklerini belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in şahsen inisiyatif üstlenmesinin ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına bağlı kalmalarının, üzerinde varılan çerçeve ve kararlara tam uyumlarının açıkça ortada olduğunu belirten Letimbiotis, durumların çok da kolay olmadığını ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, kaldığı yerden, yeniden başlaması için her türlü çabayı sarf etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Letimbiotis, Holguin’in görev süresinin sorulması üzerine ise, görev yetkilerinin BM Genel Sekreteri’nin kendisi tarafından karar verildiğine vurgu yaparak Holguin’in görev süresinin ne kadar süreceğine Genel Sekreter’e bağlı olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda çıkmaz bulunduğunu belirtmesi halinde Kıbrıs sorunundaki çabalara “mezar taşı” konup konmayacağı şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, Kıbrıs sorununa hiçbir şekilde “mezar taşının” konmayacağını, bunun olmasına olanak tanımayacaklarını belirtti.

Letimbiotis açıklamasında Guterres-Holguin görüşmesinin beklenmesi, senaryolar geliştirilmemesi  gerektiğini söyledi.

AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorununun ilerlemesiyle ilişkilendirilmesini önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiren Letimbiotis, bunun; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin şekilde müdahil olmasına yönelik bir yıldan fazladır yürüttüğü çabaların neticesi olduğunu da belirtti.

Kıbrıs sorununda Avrupalı temsilcinin atanmasının rafa kalkıp kalkmadığı şeklindeki bir soru üzerine ise Letimbiotis, bunun rafa kalkmadığını söyledi.

AB’nin Kıbrıs sorununda oynayabileceği rolün, sonuncu sonuç bildirgesinde yer aldığını belirten Letimbiotis, AB’den bir temsilcinin atanması çabalarının sürdüğünü, diplomatik temasların yapıldığını ayrıca faydalı olabilecek her türlü çabanın da devam edeceğini ifade etti.

 

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