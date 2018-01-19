  • BIST 115.147
  • Altın 163,642
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAGazeteci Mehmet Altan’ın tahliye talebi reddedildi

Guterres: “İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı”

» »
Guterres: “İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı”
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda İsveç’in Lefkoşa Büyükelçiliği önderliğinde oluşturulan Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) güven artırıcı tedbirlerini onayladığını ifade etti.

RTCYPP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, en son yayımladığı 6 aylık raporunda Kıbrıs’ta dini liderlerin adada yaşayan topluluklar arasında güven inşa etmeye yönelik adımlarını onayladığına yer verdi ve dini mekanlara erişimle ilgili olanlar da dahil, ibadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Raporda Kıbrıs’taki dini liderlerin ortak diyalog ve dini özgürlüğün teşviki konusundaki taahhütlerini takdir ettiğini ifade eden Guterres, dini liderlerin daha önce eşi görülmemiş şekilde ortak bir girişim etrafında birleşerek “din adamları, rahibe ve farklı dini kurumlarda çalışan ancak din adamlarından olmayan kişilere yönelik Yunanca ve Türkçe dil sınıfları” oluşturmalarının önemini de vurguladı.

Açıklamada, “Genel Sekreter aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ile iş birliği içerisinde RTCYPP’nin düzenlediği İnsan Hakları Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı’nı Kıbrıs’taki 16 dini grup ve sivil toplum kurumundan temsilcileri bir araya getiren çabaları için memnuniyetle karşılamaktadır” denildi.

Raporunda,  Guterres’in RTCYPP’nin başarılarından biri olan Hala Sultan Tekkesi’ne yapılan özel ziyaretleri vurguladığı belirtilen açıklamada, Hala Sultan Tekkesi’nde UNFICYP ve Kıbrıs Müftülüğü’nün iş birliği ve Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposu’nun tam desteğiyle Türk kökenli toplam 2 bin 270 Müslüman hacının, raporlama dönemi içerisinde dua edebildiği kaydedildi.

Açıklamada, Guterres’in raporda, UNFICYP’nin kuzeyde kolaylaştırılmasıyla görevli olduğu dini hizmetlere yönelik başvuru sayısında ve bu tür hizmetlere yönelik onay sayısında 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yaşanan düşüşü endişeyle karşıladığına da yer verildi.

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi üyelerine, Genel Sekreter’in Kıbrıs’a ilişkin 6 aylık faaliyet raporu 17 Ocak’ta UNFICYP’nin görev süresinin altı ay daha uzatılmasının görüşüldüğü sırada sunuldu.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’tan sorumlu Genel Sekreteri’nin raporları her sene iki kez yayımlanıyor ve UNFICYP’nin faaliyetlerini ve adadaki siyasi gelişmeleri içeriyor.

RTCYPP’nin  açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin RTCYPP’ye yönelik atıfların alıntısına da yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dört partinin komiteleri yarın görüşmeye başlıyor19 Ocak 2018 Cuma 16:29
  • Guterres: “İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı”19 Ocak 2018 Cuma 16:24
  • Arıklı’dan eleştirilere yanıt geldi19 Ocak 2018 Cuma 16:19
  • Büyük ikramiye “14388” numaralı bilete isabet etti19 Ocak 2018 Cuma 16:19
  • Güzelyurt ve İskele’de trafik ve asayiş operasyonu19 Ocak 2018 Cuma 16:13
  • KTOEÖS Pazartesi Meclis önünde eylem yapacak19 Ocak 2018 Cuma 15:28
  • Akıncı yeminden sonra Özgürgün ile görüşecek19 Ocak 2018 Cuma 15:24
  • Denktaş, UBP ile artık hükümet görüşmem19 Ocak 2018 Cuma 14:24
  • 4'lü koalisyon için düğmeye basıldı, genel sekreterler görevlendirildi19 Ocak 2018 Cuma 13:47
  • İlk resmi görüşme yapılıyor, yeni hükümet hazır gibi19 Ocak 2018 Cuma 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti