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SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Guterres ilk önce ayrı ayrı görüşecek

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Guterres ilk önce ayrı ayrı görüşecek
İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında 8 gündür süren Kıbrıs Konferansı toplantıları, bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında devam ediyor.

Konferansın çerçevesinin belirlenmesine katkı koyduktan sonra buradan ayrılan Guterres’in gelişiyle toplantıların, sonuç alıcı ivmeyi kazanması bekleniyor.

Guterres’in başkanlık edeceği bugünkü konferans toplantıları saat 11.00’de (KKTCSİ 12.00) başlayacak. Garantörlerin de katılacağı beşli formattaki birinci masa toplantısı şeklinde gerçekleşecek toplantının ardından Guterres önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme yapacak. Akıncı-Guterres görüşmesi saat 12.30’da (KKTCSİ 13.30) yapılacak.

Antonio Guterres, konferansa katılan delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde de bir araya gelecek. Guterres’in, öğleden sonraki konferans toplantıları başlayana kadar Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve AB yetkilileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30’da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak.

Antonio Guturres saat 20.00’de 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak.

Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

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