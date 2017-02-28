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Guterres işkenceye karşı uyardı

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Guterres işkenceye karşı uyardı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres işkencenin yeniden bir yöntem olarak geri getirilmesine karşı uyardı, uluslararası topluma işkenceye karşı durma çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki ilkbahar toplantısının açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluluğun işkencenin bir yöntem olarak yeniden uygulamaya konulmasına kesinlikle karşı çıkmasını talep etti. Guterres’in ülke ve siyasetçi adı belirtmeden verdiği bu mesajla ABD Başkanı Donald Trump’a göndermede bulunduğu belirtiliyor.

Başkan Trump Ocak ayında resmen göreve başladığı tören sırasında yaptığı konuşmada işkencenin bir yöntem olarak kullanılabileceğini söylemişti. Trump, “Radikal eylemcilerden bilgi alabilmek ve terörle mücadele kapsamında işkence yöntemi bir zarurettir”diye konuşmuştu. Trump’dan önceki Başkan Obama ise işkence uygulamasına yasak getirmişti. BM Genel Sekreteri Guterres ise işkencenin sinsi bir yöntem olduğunu ayrıca kullanılabilecek bilgilere ulaşılmasını da sağlamadığını söyledi.

GUTERRES: POPÜLİZM VE RADİKALİZM BİRBİRİNİ TETİKLİYOR

Guterres popülizm konusunda da uyarıda bulundu ve "Gittikçe artan oranda popülizm ve radikalizm gibi bazı sapkın fenomenler ile karşı karşıya geliyoruz. Popülizm ve radikalizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, Müslüman karşıtlığı, nefreti ve hoşgörüsüzlüğün diğer biçimleri ile birlikte birbirini tetikliyor. İnsan haklarının çiğnenmesinin salgın bir hastalık gibi yayılabildiğine de işaret eden BM Genel Sekreteri, İnsan Hakları Konseyi'nin bu durumla mücadelede en ön saflarda olması gerektiğini vurguladı.  

KONSEY'İN GÜNDEMİNDE DÜNYA ÇAPINDA İNSAN HAKLARI VAR

Cenevre’de bugün başlayan ve dört hafta sürecek olan BM İnsan Hakları Konseyi'nin ilkbahar toplantılarına dönüşümlü olarak görev yapan 47 üye ülkeden temsilciler katılıyor. Konsey, görevlendirdiği bağımsız raportörler aracılığıyla örneğin münferit ülkelerdeki azınlık haklarını ve genel olarak insan hakları durumunu mercek altına alıyor. Konsey içinde eleştirilen ülkelerin de temsilcileri de yer aldığı için sık sık eleştiri oklarına hedef oluyor. Şu sırada Çin, Suudi Arabistan ve Etiyopya Konsey'de üye. Almanya'nın da Konsey'de bir üyesi bulunuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin ilkbahar toplantı gündeminde Suriye ve Güney Sudan'daki silahlı çatışmlar ile küresel mülteci krizi gibi konular bulunuyor. İnsan haklarının savunmasına yönelik faaliyette bulunan İnsan Hakları Konseyi, BM'nin en üst düzeydeki organı niteliğinde ancak yaptırım gücü bulunmuyor.

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