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Guterres, İsrail’e yıkım ve tahliyeleri durdurma çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin, barışçıl toplanma hakkına saygı duyması ve maksimum itidal göstermesi gerektiğini vurguladı.
Guterres, İsrail’e yıkım ve tahliyeleri durdurma çağrısı yaptı

Tüm liderlerin, aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumluluğu taşıdığını belirten Guterres, kutsal alanlarının statükosunun ise korunması gerektiğini ifade etti.

İsrail’e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulunan Guterres,

İsrail-Filistin sorununun, ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar doğrultusunda çözülmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi ise, Doğu Kudüs’te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak. Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği kapalı oturumda görüşecek.

İsrail polisinin 7 Mayıs’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı. 

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