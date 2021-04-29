Guterres: Kıbrıs konusunda resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadı

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, “(Kıbrıs meselesi) Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız” diye konuştu.
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