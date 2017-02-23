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Guterres Kıbrıs konusunda umutlu

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Guterres Kıbrıs konusunda umutlu
Diplomatik bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı'na (KHA) verdiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs müzakerelerinde engellerin aşılacağını ve prosedürün kısa sürede ilerleyeceğini umduğunu belirtti.

Guterres çarşamba günü Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler yeni Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornelios Korneliou'nun güven mektubunu kabul etti.

Aynı kaynak KHA'na, Kıbrıs Büyükelçisi'nin, Rum lider Nicos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında perşembe günü yapılması planlanan görüşmenin, Kıbrıs Türk Toplumu liderinin görüşmeye katılmama kararı ve Türk tarafının şartları nedeniyle gerçekleşmemesi konusunda Genel Sekretere bilgi verdiğini kaydetti.

Antonio Guterres, adayı federal bir çatı altında yeniden birleştirmek amacıyla sürdürülen prosedüre desteğinin sürdüğünü tekrarladı; iki tarafın ve garantör güçlerin önemli rolünü hatırlattı.

New York'taki Kıbrıs Daimi Temsilciliği'nden yapılan basın açıklamasında, görüşmede Daimi Temsilci Korneliou Genel Sekretere, Kıbrıs Hükümetinin Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmelerle ilgili görüşleri hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Basın açıklamasında, “Genel Sekreter Daimi Temsilciye Kıbrıs sorununa kalıcı ve iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm için çabalarına devam edeceği sözünü verdiği, BM'nin bir üye ülkesi olarak Kıbrıs'la yakın işbirliğine devam edeceklerini umduklarını söylediği” duyuruldu.

 

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