Guterres Kıbrıslı liderlere belge sunacak iddiası

Guterres’in Kıbrıs’taki liderleri ortak görüşmeye çağıracağı ve bir belge sunacağı iddia edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki liderleri ortak görüşmeye çağıracağı ve bir belge sunacağı iddia edildi.

Politis gazetesi: “Antonio Guterres Üç Başlıklı Belge Hazırlıyor – Askerler, Garantiler, Yönetim” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ortak görüşmeye çağırmayı ve hazırladığı bir belgeyi sunmayı planladığını iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Guterres’in 3 başlıklı bir belge hazırlığında olduğunu ve bu belgeyi liderleri ortak görüşmeye çağırarak sunacağı iddiasında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Alphanews” kanalına verdiği ve tamamı 20 Temmuz gecesi yayınlanacak röportajına atıfta bulunan gazete, Hristodulidis’in bu röportajında, Guterres’in liderleri Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde davet edeceği ve ortak bir görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik atılacak adımları dile getireceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Guterres’in “kişisel temsilcisinin önerileri ve rapor doğrultusunda, müzakerelerin Crans Montana’da çöküşüne kadar, müzakerelerde edinilen kazanımları temel alan bir belgeyi hazırlamak için ilgili taraflarla istişare halinde çalışmakta olduğu” iddiasında bulundu.

Habere göre Guterres’in belgesinde şu üç başlık yer alıyor:

“1. Asker: Belirli takvimlerle çekilme.

Yönetim: Yönetimin paylaşılması, siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık. Garantiler: Garantörlük sisteminin kaldırılması ve değiştirilmesi, bunun hangi yolla yapılacağı.”

Gazete, “BM Genel Sekreterinin tarafları bu temelde bir görüşmeye müdahil edebilmesi durumunda, müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun nihai çözümüne yardımcı olacak yeni bir görünümün ortaya çıkacağını” belirtirken diplomatik kaynakların ise, Guterres’in bu girişiminin, Kıbrıs’ta olumlu bir havanın eksik olması sebebiyle başarıya ulaşacağı konusunda endişeli olduklarını dile getirdiklerini iddia etti.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini: “Özlü Müzakereler İstiyor – Guterres’in Liderlere Daveti Belki Eylül Ayından Önce – BM Genel Sekreteri’nin Davetini Bekliyorlar” başlıkları altında okuyucuya yansıttı.

Gazete, liderlerin, Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin atacağı adımları izah etmek amacıyla kendilerine yapacağı daveti beklediklerini, bu davetin Eylül ayından önce, yaz aylarında gelmesinin ise ihtimali dahilinde olduğunu iddia etti.

Davetin ne zaman yapılacağının, Guterres’in kendisini hazır hissetmesine bağlı olduğu yorumunda bulunan gazete, Guterres’in sonbaharda Kıbrıs sorununun derinliklerine inilmesini hedeflediğini öne sürdü.

Haberde ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının Guterres’le görüşmeye hazır olduğunu dile getirdiği ancak Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini bekliyor olması sebebiyle suskunluğunu koruduğu da iddia edildi.