Guterres konferansı “hareketlendirdi”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs sorununun çözümü zirvesine katılması ve yoğun gündem Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Antonio Suları Hareketlendirdi – Kıbrıs İçin Dün Akşam Büyük Bir Geceydi – Antonio Masayı Kurdu – Çalışma Grubu’nun Görüşmesinde İlerleme Yok – Perşembe Kara Gece” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Crans Montana’daki konferansta perşembe gecesi gerçekleştirilen oturumunda gerginlikler yaşandığını ancak ertesi gün BM Genel Sekreteri Guterres’in başarılı bir müdahaleyle çıkmazın aşılmasını sağladığını iddia etti.

Gazete, perşembe akşamı garanti ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Türkiye’nin güvenlik başlığının Türkiye vatandaşlarına dört özgürlük hakkının tanınmasıyla ilişkilendirilmesini istemesi üzerine gerginlik yaşandığını iddia etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tüm konuların tek pakette yer alması talebinde bulunduğunu, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın ise bu öneriyi reddetmesi üzerine gerginlikler yaşandığını öne süren gazete, Çavuşoğlu’nun dört özgürlük konusunu gündeme getirmesi sonrasında sözlü atışmalar yaşandığını da savundu.

Gazete, perşembe akşamı yaşanan bu gerginliklerin BM Genel Sekreteri Guterres’in girişimleriyle dün yatıştığını, Guterres’in tarafları konuların özlerini yeniden görüşmeye döndürmeyi başardığını yazdı.

Haberde, Guterres’in bir müzakere masasında garantiler ve diğerinde toprak, mülkiyet ve yönetim başlıklarının ele alınmasını sağladığı belirtilirken, dün daha iyi görünen ortama karşın Guterres’in dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada beklentileri düşük tutmayı tercih ettiğini aktardı.

Gazete bir diğer haberinde, Guterres’in dün akşam liderlerle bir araya geleceği yemek öncesinde çalışma gruplarının gerçekleştirdikleri görüşmelerde de sonuç alınamadığını, tarafların “bilindik tezlerini yinelemekle” yetindiklerini savundu.

Gazete, haberleri çerçevesinde BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarına da geniş yer verdi.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberlerini: “Guterres Suları Bulandırdı – BM Genel Sekreteri’nin Varlığı Crans Montana’daki Konferansa Gerekli Soluğu Kazandırdı – İlk Anda Ortamı Değiştirdi – Türkiye’nin Taktikleri Konferansı Tehdit Etti” başlıkları altında verirken Guterres’in Crans Montana’ya gidişiyle birlikte bir önceki geceden oluşan buzları kırmayı başardığını yazdı.

ANASTASİADİS: “YARATICI BİR GÖRÜŞMEYDİ”

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün sabah Guterres’in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantıyı “çıkmazın aşılmasını sağlayabilecek çok yaratıcı bir görüşme” şeklinde değerlendirdiğini aktardı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da dünkü açıklamasında, Guterres’in varlığının “faydalı olduğu ve konuları düzene soktuğunu” ifade etti.

Gazete, Çavuşoğlu’nun söz konusu toplantıdan çıkışında “henüz ortak zemin yok” açıklamasında bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise “her zamanki taktiği çerçevesinde” hiçbir açıklama yapmadığını öne sürdü.

Guterres’in liderlerle dün akşam saat 22:00’dan hemen sonra başlayan yemeğinin öncesinde ise Anastasiadis, müzakerelerde ilerlemeyi Türkiye’nin tutumuyla ilişkilendirdi.

“TÜRKİYE TAVİZ VERİRSE İLERLEME OLUR”

Habere göre yaptığı açıklamada “Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafını ilgilendiren temel unsurlarda hareket etmesi (taviz vermesi) durumunda ilerleme olabileceği” iddiasında bulunan Anastasiadis, “Dünkü günün yapıcı geçtiğini, Guterres’in ilk olarak beklemede bulunan tüm konulara ilişkin bilgi almaya ve nasıl katkı koyabileceğini görmeye çalıştığını, yapıcı bir gün olmasına karşın bunun herhangi bir yere varıldığı anlamına da gelmediğini” ifade etti.

Anastasiadis, herhangi bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı şeklindeki bir soruya “henüz hayır” yanıtını verdi.

Gazete, Anastasiadis’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı AB ve ABD İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’la görüşmesinin bugüne ertelendiğini, ayrıca dün akşamki çalışma yemeğinin ardından Rum Ulusal Konseyi’nin de toplanmasının beklendiğini aktardı.

“ÇIKMAZ DEVAM EDİYOR”

Fileleftheros gazetesi ise yukarıdaki başlık altında manşetten verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in müdahalesinin de çıkmazın aşılmasına yetmediğini ve artık herkes için geri sayım başladığını iddia etti.

Crans Montana’dan ne zaman ayrılınacağının henüz netleşmediğini ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu iddia eden gazete, konferans çerçevesinde bugün yapılacak oturumların programına da haberine yer verdi.

Guterres’in dünkü temaslarında taraflarla öğle yemeği ve iki toplum liderliyle görüşme ve akşam yemeği olmak üzere iki düzeyde bir araya geldiğini belirten gazete, sabahki toplantıda Guterres’in taraflara üç öneri sunduğunu iddia etti.

Guterres’in ilk önerisinin “teknik komite kurulması olduğunu, bu çerçevede ise tarafların, çözümün uygulanması ve izlenmesi için bir mekanizma oluşturulması konusunda fikirlerini sunduklarını” öne süren gazete, bu fikirlerin kayda geçirilerek görüşmenin dün akşamki yemekte devam etmesinin hedeflendiğini aktardı.

Gazete, Guterres’in ikinci önerisinin “askerlerin geri çekilmesine” ve üçüncüsünün ise “normal bir devlet yaratılması” konularında olduğunu, taraflardan bu konuları, yemekte ele almak adına, incelemelerini istediğini” iddia etti.

Habere göre Guterres ayrıca, öğle yemeğinde bir araya geldiği Akıncı ve Anastasiadis’e, dün akşamki yemeğe hazırlanmak amacıyla daha az müzakereci formatıyla görüşmelere geçmeden önce görüşüp çözebilecekleri “iki konuyu, mülkiyet ve tarafların federal organlara etkin katılımı” konularını ele almak adına birer saatleri olduğunu bildirdi.

Gazete, mülkiyet konusunda görüşmenin yapıldığını, sonuca ulaşılamadığını, federal organlara etkin katılımı konusunun ise görüşülemediğini öne sürdü.

Gazete ayrıca Guterres’in basın açıklamasını: “BM: Tehdit Etmiyor Baskı Yapmıyor” başlıkları atlında aktardı.

Haravgi gazetesi ise haberini: “Küçük Adımlar ve Esas Konusuna Devam Ediyorlar – Garantiler ve Güvenlik İçin Israrlı Çaba” başlıklarıyla verdi.