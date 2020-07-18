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Guterres küresel eşitsizlikle mücadelede uluslararası düzenin yenilenmesi gerektiğini söyledi

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BM Genel Sekreteri’nden yeni dünya düzeni çağrısı
Guterres küresel eşitsizlikle mücadelede uluslararası düzenin yenilenmesi gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nelson Mandela'nın doğum günü kutlamaları vesilesiyle New York'ta yaptığı açıklamada, küresel eşitsizlikle mücadele çağrısı yaptı. Guterres, küresel eşitsizlikle mücadele için uluslararası düzenin yenilenmesi gerektiğini söyleyerek, "70 yıldan fazla süredir sözü geçen uluslar, uluslararası kurumlarda gerekli güç dengelerinin değişmesi için reformlara kafa yormayı reddetti" dedi. BM Genel Sekreteri, nüfuz, servet ve fırsatların dünya genelinde daha adil dağıtılması için yeni bir küresel sözleşmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Daimi üyelere eleştiri

BM Genel Sekreteri konuşmasında dünya üzerindeki büyük güçleri eleştirerek bu güçlerin çoğu zaman savaş, çatışma gibi zor konularda ortak çözümler üretemediğini belirtti. Guterres buna örnek olarak BM Güvenlik Konseyi'ndeki oy hakkını verdi.  ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın konseyin daimi üyesi olarak veto yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Guterres, Suriye Savaşı gibi birçok konuda kararların bloke edildiğini, bu ülkelerin isteği dışında kararın alınamadığını kaydetti. Guterres, "Eşitsizlik ta en tepede başlıyor: Küresel kuruluşlarda. Eşitsizlikle mücadele reformla başlar" diye konuştu.

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