Guterres, Lute’nin Kıbrıs’la ilgili raporunu ‘sabırsızlıkla’ bekliyor

"Jane Holl Lute hala bazı ek görüşmeler için temaslar yapıyor"

BM Genel Kurulu öncesinde düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) bir sorusunu yanıtlayan Guterres, “Jane Holl Lute hala bazı ek görüşmeler için temaslar yapıyor. Ben de sizin gibi önümüzü görmek için sabırsızlıkla raporunu bekliyorum” dedi.

İsviçre kasabasındaki sonuçsuz müzakerelerden sonra Guterres Lute’yi, ilgili tarafların ileriye yönelik görüşlerini araştırması ve bir rapor sunması için özel temsilcisi olarak atamıştı. Lute tüm taraflarla görüşmüştü.

Güvenilir kaynaklara göre Genel Sekreter Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta ilgili taraflarla Lute’nin temaslarının sonuçlarını görüşecek.

Aynı kaynaklar, Guterres’in Lute’den, Kıbrıs’taki iyi niyet misyonunun raporunu sunmadan önce, BM Güvenlik Konseyi’nin 30 Ekim’deki toplantısına kadar Kıbrıs’ta sürece taraf olanlarla yeni bir tur görüşme yapmasını isteyebileceğini belirtiyorlar.