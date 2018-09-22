  • BIST 97.988
  • Altın 242,791
  • Dolar 6,2610
  • Euro 7,3524
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Guterres, Lute’nin Kıbrıs’la ilgili raporunu ‘sabırsızlıkla’ bekliyor

»
"Jane Holl Lute hala bazı ek görüşmeler için temaslar yapıyor"
Guterres, Lute’nin Kıbrıs’la ilgili raporunu ‘sabırsızlıkla’ bekliyor

BM Genel Kurulu öncesinde düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) bir sorusunu yanıtlayan Guterres, “Jane Holl Lute hala bazı ek görüşmeler için temaslar yapıyor. Ben de sizin gibi önümüzü görmek için sabırsızlıkla raporunu bekliyorum” dedi.

İsviçre kasabasındaki sonuçsuz müzakerelerden sonra Guterres Lute’yi, ilgili tarafların ileriye yönelik görüşlerini araştırması ve bir rapor sunması için özel temsilcisi olarak atamıştı. Lute tüm taraflarla görüşmüştü.

Güvenilir kaynaklara göre Genel Sekreter Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta ilgili taraflarla Lute’nin temaslarının sonuçlarını görüşecek.

Aynı kaynaklar, Guterres’in Lute’den, Kıbrıs’taki iyi niyet misyonunun raporunu sunmadan önce, BM Güvenlik Konseyi’nin 30 Ekim’deki toplantısına kadar Kıbrıs’ta sürece taraf olanlarla yeni bir tur görüşme yapmasını isteyebileceğini belirtiyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bazı kayıplarla ilgili ölüm belgesi verilmemesi sorunlara yol açıyor11 Eylül 2018 Salı 13:01
  • Plümer: "Gazimağusa ve Lefkoşa Strovolos'taki kazılarda 4 Türk aranıyor"09 Eylül 2018 Pazar 12:36
  • "BM'nin hedefi stratejik anlaşma" iddiası... Hedef 2018 Aralık ...09 Eylül 2018 Pazar 12:32
  • Christodoulides, lute'nin alacağı sonucu beklemeliyiz03 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
  • Kiprianu'dan Kıbrıs sorunun da hareketlilik beklentisi02 Eylül 2018 Pazar 16:13
  • “KKTC’nin TC vilayetlerinden tek farkı, adı vilayet değil”30 Ağustos 2018 Perşembe 22:11
  • Maronit açılımı hayal mi oldu?27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:53
  • Derinya kapısı nöbet kulübesi yüzünden mi açılmıyor?25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:01
  • Mavroyiannis: "Kıbrıs için 'kadife ayrılık' yok"25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:44
  • Kayıp kazıları Pazartesi yeniden başlıyor24 Ağustos 2018 Cuma 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti