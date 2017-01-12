Guterres: Ortak yol bulmak için uğraşıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Resepsiyonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guterres açıklamasında, iki lideri gösterdiği olağanüstü çaba ve cesaretten dolayı tebrik ederek mükemmel bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirdi. Guterres, BM’nin çabasından ötürü de “en iyi yardımcı oyuncu” ödülünü almaları gerektiğini belirterek, liderlerin BM’nin tam desteğine güvenebileceğini kaydetti.

Guterres şunları kaydetti:

“Eğer çözüme ulaşmayı başarabilirsek, ilerisi için uluslararası toplumun Kıbrıs'ın tamamen hizmetinde olması gerekli… Güvenlik Konseyi üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Uluslararası toplumun desteğini almak ve adada güvenlik ve istikrar sağlamak için çaba göstereceğiz. Dünya’daki acıların artığını gördükçe Kıbrıs’ta barışın başarılı olması olağanüstü bir şey olur. Dünya’ya çok önemli bir mesaj verilmiş olur Ortak barışa ortak yol bulmak için uğraşıyoruz.”