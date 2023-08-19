BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pile-Yiğitler yolu ile ilgili yaşanan gerginliği kınadı ve taraflara tansiyonu yükseltebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumartesi sabahı erken saatlerde bir açıklama yaparak, Pile-Yiğitler yolu ile ilgili yaşanan gerginliği kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini" söyledi.

Guterres, Kıbrıs Türk tarafına "Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen UNFICYP'in [Kıbrıs'taki BM Barış Gücü] yetkilerine saygı göstermesi ve tüm personel ve makinelerini derhal ara bölgeden çekmesi" çağrısında bulundu.

Ayrıca taraflara "Pile bölgesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol bulmak için UNFICYP ile yapıcı bir şekilde yeniden temasa geçmeleri" çağrısında bulundu.

Guterres açıklamasını "taraflara tansiyonu yükseltebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol bulma konusunda uzlaşmaları yönünde uzun süredir yaptığı çağrıyı yinelediğini" söyleyerek tamamladı.