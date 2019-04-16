Guterres, raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunmayı erteledi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Lute’un girişiminin sonuçlanmasını beklemesi sebebiyle Güvenlik Konseyi’ne sunacağı iyi niyet misyonu raporunu kısa bir gecikmeyle sunacağı belirtildi.

Rum basında yer alan habere göre Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yeni bir çıkmazın ilan edilmesini istemediği, bu yüzden de Guterres’in raporunu endişeyle beklediğini belirtti. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının ise, çıkmaz ilan edilmesinin Kıbrıs sorununa BM parametreleri dışında başka bir çözüm bulunmasının yolunu açacağını çok önceden ilan ettiğini iddia etti.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Lute’un “fikir veya fikirlerinin müzakere sürecinin yeniden başlaması çabalarının prosedürüne ilişkin olduğunu” öne sürdü.

“Lute’un fikirlerinin sadece adadaki iki tarafa değil tüm müdahil taraflara ilişkin olduğunu” belirten Hristodulidis, bunun net olarak görülebilmesi için 24 saat daha sabırlı olunmasını istedi. Hristodulidis, rapor taslağının hali hazırda Guterres’in ofisinde bulunduğunu ancak Lute’un girişiminin sonuçlarını eklemesi için raporu beklettiğini öne sürdü