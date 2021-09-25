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Guterres Tatar'ı kabul etti

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Guterres Tatar'ı kabul etti
Guterres Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

New York saati ile 13.15’te (KKTC saatiyle 20.15) başlayan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından “Bm Genel Sekreteri Guterres ile BM Merkezi’nde yaptığımız görüşmede Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerimizi yeniden ifade ettik” açıklamasında bulundu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Ergün Olgun, Müzakere Heyeti Üyesi Osman Ertuğ ile KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana eşlik etti.

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