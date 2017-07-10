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Guterres Ukrayna krizine yöneldi

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Guterres Ukrayna krizine yöneldi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın doğusundaki krizi sonlandıracak her türlü çabayı desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile dün başkent Kiev’de bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Guterres, Ukrayna’nın doğusundaki kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Donbas’taki ateşkese ve yapılan Minsk Anlaşması'na saygı duyulmasının önemine işaret eden Guterres, BM’nin Normandiya Dörtlüsü, Üçlü Temas Grubu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın(AGİT) çabalarını desteklediğini vurguladı.

Guterres, "Bu krizi sonlandırmaya yardımcı olacak gereken her türlü çabayı desteklemeye hazırız." ifadesini kullanarak, Ukrayna halkının egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak barış içinde yaşama hakkı olduğunu ifade etti.

"CAN SIKICI OLAYLAR YAŞANIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ise ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların sivillere yönelik yardımları bloke ettiğini söyledi.

Poroşenko, yardımlar konusunda can sıkıcı olaylar yaşandığını belirterek, "Biz her zaman işgal altındaki topraklarda yaşayan Ukraynalılara yardım etmeye hazırız. Ancak Rusya yanlısı ayrılıkçı liderler sadece Ukrayna’nın konvoylarını değil Uluslararası Kızılhaç Örgütü, BM, Avrupa ülkeleri ve ABD’den gelen yardımları taşıyan konvoyları da engelliyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Poroşenko, Rusya’nın saldırganlığından dolayı Ukrayna’da zarar gören yaklaşık 2 milyon 600 bin sivilin BM’nin yardım programlarından faydalandığını hatırlattı.

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