Guterres'den Tatar'a:BM Çatısı Altında 2 Devletli Çözüm Görüşülemez

İddiaya göre Guterres Tatar’a BM çatısı altında böyle bir çözüm modelini görüşemeyeceğini ve AB’nin de böylesi bir modeli kabul etmeyeceklerini belirtti.

İddiaya göre Guterres Tatar’a BM çatısı altında böyle bir çözüm modelini görüşemeyeceğini ve AB’nin de böylesi bir modeli kabul etmeyeceklerini belirtti.

Toplantıları Cenevre’de takip eden Kıbrıs Postası’nda yer alan haberde, dün zirvenin açılış toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Genel Sekretere kendi tezlerini büyük bir açıklıkla anlattığı ve masaya iki devletli çözüm formülünü koyduğu kaydedildi. Ancak Genel Sekreterin böylesi bir çözüm formülünün BM mandası içinde görüşülmesinin mümkün olmadığını, kendisinin böylesi bir çözümü görüşemeyeceğini Cumhurbaşkanına ilettiği belirtildi. Guterres’in ayrıca toplantıda, böylesi bir çözüm modelinin AB tarafından da kabul edilmediğini Cumhurbaşkanına aktardığı da belirtildi.

TÜRKİYE’NİN YARGIYA MÜDAHALESİNE ATIF

Öte yandan Rum Lider Nikos Anastasiadis’in ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu modele ilişkin cevaplarını yazılı olarak bugün Guterres’e ileteceği ve Rum liderin geçtiğimiz haftalarda KKTC’de yaşanan Anayasa Mahkemesinin aldığı ‘Kuran kursları’ kararına Türkiye yetkililerinden gelen tepkiye de atıfta bulunacağı öğrenildi.