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Guterres'e Protesto!

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Işık ile Yıldırım tarafından yapılan ortak açıklamada, Rum uzlaşmazlığının Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığına sahip çıkmaktan başka seçenek bırakmadığı kaydedildi.
Guterres'e Protesto!

Bağımsızlık İttifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı, KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık ile Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı, Konsey Başkanlık Sekreteri Ahmet Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müzakerelere yönelik açıklamalarını protesto etti.

Işık ile Yıldırım tarafından yapılan ortak açıklamada, Rum uzlaşmazlığının Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığına sahip çıkmaktan başka seçenek bırakmadığı kaydedildi. Açıklamada, Akdeniz’de barış ve istikrarın KKTC’nin tanınmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

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