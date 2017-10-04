Guterres'in iyi misyon raporu görüşüldü: Rapor herhangi bir tarafı suçlamıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul ederek görüştü.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, kabulde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ile ilgili hazırladığı raporun ön kopyası ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Raporun ön kopyasının herhangi bir tarafı suçlayıcı özellik taşımadığını söyleyen Burcu, “Buna karşın, yaşananların daha açık ve eksiksiz anlatılması halinde Türk tarafının sürece koyduğu olumlu tavrın daha net ve daha görünür olacağı ve aynı zamanda olumsuzlukların Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmadığının anlaşılacağı aşikardır” dedi.



Bugün 15.00’te başlayan ve 1 saat 15 dakika süren toplantıda, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Müzakere Heyeti üyeleri de hazır bulundu.



SPEHAR: “GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU”



Görüşmenin ardından basına açıklama yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Akıncı ve ekibiyle iyi bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Spehar, toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ile ilgili hazırladığı raporla hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.



BURCU: “TEMENNİMİZ, ARZUMUZ VE TALEBİMİZ, YAŞANANLARIN EKSİKSİZ VE DOĞRU BİR BİÇİMDE AKTARILMASI”



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ise yaptığı açıklamada, öncelikle BM Genel Sekreteri Guterres’e ve buradaki ekibine Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını kolaylaştırmak amacı ile koydukları çaba ve katkılar nedeniyle teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daha önce belirttiği üzere, Genel Sekreter’in bu raporda herhangi bir tarafı suçlayıcı bir pozisyon almamasının genel bir beklenti olduğunu dile getiren Burcu, “Buna karşın, temennimiz, arzumuz ve talebimiz, yaşananların eksiksiz ve doğru bir biçimde aktarılmasıydı. Cumhurbaşkanımız, bu beklentilerimizi Sayın Genel Sekreter’in kendisi ile de daha önce paylaşmıştı” dedi.



“RAPORUN ÖN KOPYASI HERHANGİ BİR TARAFI SUÇLAMIYOR”



“Beklendiği gibi, raporun ön kopyası herhangi bir tarafı suçlayıcı bir özellik taşımamaktadır” diyen Burcu sözlerini şöyle sürdürdü:



“Buna karşın, yaşananların daha açık ve eksiksiz anlatılması halinde Türk tarafının sürece koyduğu olumlu tavrın daha net ve daha görünür olacağı ve aynı zamanda olumsuzlukların Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmadığının anlaşılacağı aşikardır. Görüşmemizde, Sayın Spehar’a, raporun ön kopyasında tespit ettiğimiz eksiklikler ve değiştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz unsurlar hakkında değerlendirmelerimizi aktardık ve bunların Sayın Genel Sekreter’e iletilmesini talep ettik.

Raporun nihai versiyonu yayınlandıktan sonra, Kıbrıs Türk tarafı olarak görüşlerimizi daha kapsamlı bir biçimde açıklayacağız.”