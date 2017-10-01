Guterres'in iyi niyet misyonu raporu: "Tarihi bir fırsat kaçırıldı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uzun süredir beklenen Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunda Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığına vurgu yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Tarihi Bir Fırsat Kaçırıldı- BM Genel Sekreterinin Raporunda Eşit Mesafeler ve Stratejik Anlaşmanın Tamamlanması İçin Çağrı- Benzersiz İlerleme Sağlandı” başlıklı haberinde, taslağı Cuma gecesi geç saatlerde BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan raporun bugünlerde yayımlanmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Guterres’in rapor taslağında, “Kıbrıs sorununun çözümüne çok yaklaşıldığını ve bunun tarafların siyasi irade ve güven eksikliğinden ötürü başarılamadığına dair bir görüş ortaya koyduğunu” kaydetti.Guterres’in özellikle Crans Montana’daki en büyük eksikliğin tarafların siyasi isteği olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

Guterres’in genel hatlarıyla eşit mesafeler muhafaza ettiğini ve sorumluluk yüklemediğine vurgu yapan gazete, tarafların Crans Montana’da ortaya çıkan “stratejik anlaşmanın” tamamlanması için müzakere etmeye birlikte karar vermeleri durumunda kendisinin ve BM’nin yardımcı olmaya hazır olduğunu yinelediğini aktardı.

Gazete, Genel Sekreterin raporunda, her başlıkta var olmayı sürdüren anlaşmazlıklar ve kaydedilen ilerlemelere işaret ederek, müzakere sürecinin bütün gidişatını ayrıntılı olarak kayda geçirdiğini ifade etti.

Raporda, pek çok ve önemli şey üzerinde mutabakata varıldığı ve geriye az mesele kaldığı izlenimi verildiğine vurgu yapıldı.

Genel Sekreterin raporunun, 15 Mayıs 2015’ten 11 Ağustos 2017’ye kadar olan gelişmeleri içerdiğini, fakat büyük bir kısmının Crans Montana konferansını içerdiğini yazan gazete, raporda ayrıca Mont Pelerin toplantıları ve Ocak 2017’de Cenevre gerçekleşen konferansa da yer verildiğini kaydetti.

Genel Sekreterin raporda Rum Meclisi’nin Enosis Plebisitiyle ilgili kararına özel atıfta bulunarak, müzakerelere 2 aylık kesintiye neden olan bu kararın süreci gerilettiğini vurguladı.

Habere göre, raporda, güvenlik ve garantilerle ilgili müzakerelerin tarihi bir olay olduğu ve tarafları kapsamlı çözüme bir adım daha yaklaştırdığı kaydedilerek, benzersiz bir ilerleme yaşandığına işaret edildi. Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komitelerin çalışmalarının devam etmesinin önemine vurgu yapılarak, şartlar olgunlaştığında, yakın gelecekte özlü bir prosedür için herkese çağrıda bulunuldu. Üç garantör gücün, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme yönelik taahhüdünün görüldüğüne işaret edildi.

Politis gazetesi ise “Crans Montana’daki Gizli Akşam Yemeği- Guterres Raporunda 6 Temmuz Gecesiyle İlgili Olarak Açıklayıcı- Sorumluluklar Olmadan Kaydedilen İlerlemeyi Belgeliyor” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Guterres’in raporda, Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldığını vurguladığını yazdı.

Guterres’in müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini açık tutmayı istediğini ve Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporu içerisinde Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldığına dair net bir mesaj gönderdiğini de yazan gazete, Guterres’in taraflara iletilen rapor taslağının, hafta içerisinde Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasının beklendiğini belirtti.

“Genel Sekreterin 6 Temmuz akşamı gerçekleşen akşam yemeği ile bunun öncesinde meydana gelenler konusunda ise, herhangi bir tarafa uzlaşmazlık yüklemekten kaçındığını” yazan gazete, “Guterres’in Türkiye’nin adını vermeden, müdahil tarafların gerekli adımları atmaya hazır olduklarına dair gösterdikleri işaretlere” de atıfta bulundu.

Gazeteye göre, Guterres, “bununla birlikte, akşam yemeğinde, taraflar öze ilişkin olarak çok yakın olsa da, ortak zemin aramak için gereken kararlılığı göstermediklerini” ifade etti.

Guterres’in rapor taslağıyla ilgili haber Simerini gazetesinde “Crans Montana’da Tarihi Bir Fırsat Kaçırıldı”, Alithia’da “Tarihi Bir Fırsat Kaçırıldı- BM Genel Sekreteri Eşit Mesafeler Muhafaza Ediyor ve Crans Montana’daki Başarısızlığa İlişkin Olarak Sorumluluk Yüklemiyor”, Haravgi’de ise “Tarihi Bir Fırsat Kaçırıldı- BM Genel Sekreteri: Siyasi İrade Eksikliği Yüzünden Çözüme Ulaşılmadı” başlığıyla yer aldı.

AKEL RAPOR TASLAĞINI YORUMLADI

Bu arada Haravgi’ye göre BM Genel Sekreteri’nin rapor taslağını yorumlayan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in anlattığı hikâyenin yalnızca doğrulanmamakla kalmayıp, bunun aksine yerle bir olduğunu” söyledi.

Metni henüz görmediğini, bununla birlikte eldeki bilgiler temelinde, Türkiye’nin sorumluluklarına rapor taslağında herhangi bir atıf yapılmadığını ifade eden Kiprianu, öte yandan “Anastasiadis’in anlattığı hikayeye göre, Crans Montana’da muhafaza ettiğini söylediğimiz tutumu için, Türkiye’nin yerin dibine geçirilmesi gerektiğini” sözlerine ekledi.