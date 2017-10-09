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Guterres’in Kıbrıs Raporu bugün kesinleşecek

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Guterres’in Kıbrıs Raporu bugün kesinleşecek
Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Raporu’nun bugün kesinleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı, Rapor’un ön taslağında tespit edilen eksiklikler ve değiştirilmesi gerektiğini düşündükleri unsurlar hakkında BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’a önerilerini sunmuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 12 sayfalık raporda, Crans Montana’daki başarısızlığı ‘tarafların birbirine güven eksikliği ve siyasi irade yetersizliğine’ bağlamıştı.

Raporda başarısızlıktan sorumlu olarak bir tarafı göstermeyen ancak ‘siyasi irade eksikliği’ diyerek Rum tarafını işaret eden Guterres, “Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmaya hazır, ancak bu konuda en büyük görev Kıbrıs’taki tarafların ortak iradesine bağlı. Çağrı yapılması halinde, bırakıldığı yerden devam ederiz” ifadelerine yer vermişti.

Raporun kesinleşmesinden önce açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarric de, Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya ulaşmanın iki tarafa bağlı olduğunu yeniden dile getirdi.

Uluslararası örgütün rolünün bir anlaşmaya yardım etmek olduğunun altını çizen Dujarric, Genel Sekreter’in raporunda herşeyi anlattığını ve Kıbrıs zirvesinden sonra açık ve net bir şekilde açıklamalar yaptığını belirtti.

Guterres’in raporunun kesinleşmesinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı tarafından ayrıntılı değerlendirme yapılması bekleniyor.

Önceki konu hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, raporun nihai versiyonu yayınlandıktan sonra Kırbıs Türk tarafının görüşlerinin daha kapsamlı bir biçimde açıklanacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Raporla ilgili hafta içinde heyetiyle değerlendirme toplantısı yapmış ve raporun ön kopyasında tespit edilen eksiklikler ve değiştirilmesi gerektiği düşünülen unsurlar hakkında Türk tarafının görüşlerini BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a aktararak Genel Sekreter’e iletilmesini istemişti.

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