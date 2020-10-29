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Guterres’ten Akıncı’ya teşekkür

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mustafa Akıcı’ya mektup gönderdi
Guterres’ten Akıncı’ya teşekkür

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gönderdiği mektupla, Kıbrıs Türk lideri olarak görev yaptığı süre boyunca kapsamlı çözüm için sürdürdüğü yapıcı işbirliği, açık yüreklilik ve samimiyeti için Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti. Guterres, gelecekteki uğraşlarında başarılar dilediği Akıncı ile yollarının yeniden kesişmesini de temenni etti. Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme yönelik çabalarını ve bağlılığını içtenlikle takdir ettiğini ileten Guterres mektubunda, “Toplumunuzun ve de adanın daha iyi ve daha barışçıl bir geleceğe ulaşmasına dair görev süreniz boyunca ortaya koyduğunuz inancı fazlasıyla değerli buluyorum” dedi. Guterres, tüm barış sürecinde, özellikle de 2019 yılında Berlin’de gerçekleştirilen üçlü toplantıda sergilediği açık yüreklilik ve samimiyeti için de Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

GUTERRES, EMSALSİZ İLERLEMEYİ TAKDİR ETTİ

BM Genel sekreteri Akıncı’ya gönderdiği mektupta şöyle dedi: “Kapsamlı çözüm yolunda zorluklar bulunmaya devam etse de, Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak görev yaptığınız dönemde, Ocak ve Haziran 2017’de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’na gidilmesini sağlayan 2015-2017 yılları arasındaki son müzakere sürecinde elde edilen emsalsiz ilerlemeyi takdir ediyorum.” İlgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında ortaya konan BM parametreleri uyarınca kapsamlı bir çözüm yönünde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalara Akıncı’nın süregelen desteğine inancının tam olduğunu ifade eden Guterres, mektubunun sonunda, “Gelecekteki uğraşlarınızda başarılar diler, yollarımızın yeniden kesişmesini temenni ederim. En içten kişisel saygılarım, derin minnet ve teşekkürlerimle” ifadelerine yer verdi.

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