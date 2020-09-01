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Guterres'ten Anastasiadis'e Maraş mektubu: "Konuyu yakından takip ediyoruz"

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Anastasiadis'e Maraş konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında bir mektup göndererek, kentle ilgili Güvenlik Konseyi kararları dışında herhangi bir adımın atılmasının mümkün olmadığını belirtti.
Guterres'ten Anastasiadis'e Maraş mektubu: "Konuyu yakından takip ediyoruz"

Cyprus Mail'in haberine göre, ikili arasında 25 Ağustos günü Maraş'la ilgili gerçekleşen telefon konuşmasına istinaden Genel Sekreterin cevaben gönderdiği mektupta, BM'nin Kıbrıs Türk liderliğinin son zamanlarda sıkça dile getirdiği Maraş açılımı konusunda durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Anastasiadis'in, Guterres ile yaptığı telefon konuşması ile ilgili basına yazılı bir açıklama yapan Rum Başkanlık Sarayı Sözcü Yardımcısı Panayiotis Sentonas, Rum Liderin, Genel Sekretere, Maraş'la ilgili son günlerde Kıbrıs Türk Yönetimi tarafından yapılan açıklamalardan endişe duyduğunu aktardığını, Genel Sekreterin de kentle ilgili kararları hatırlatarak bunun dışında bir adımın atılmasının uluslararası hukukun dışında olacağını söylediğini açıkladı.

Sentotas açıklamasında "Genel Sekreter ayrıca, 9 Ekim 2019 tarihinde Güvenlik Konseyinde alınan 2483 sayılı adadaki Barış Gücünün süresinin uzatılması ile ilgili yeni kararda, ilgili Maraş kararlarını tekrardan onayladığını hatırlattı. Mektupta ayrıca BM'nin söz konusu kararlar ışığında alınacak kararlara da destek vereceğinin altı çizildi" ifadelerini kullandı.

Sözcü Yardımcısı açıklamasının devamında, Genel Sekreterin, Rum Lidere, soruna adil ve yaşayabilir bir çözüm bulması için kararlılık içinde hareket etmeye devam ettiğini söylediğini de belirtti.

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