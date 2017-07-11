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Guterres'ten Suriye'deki ateşkese destek

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Guterres'ten Suriye'deki ateşkese destek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres, ABD, Rusya ve Ürdün tarafından Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Genel Sekreter Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD, Rusya ve Ürdün'ün Suriye konusundaki ateşkes anlaşmasından dolayı memnuniyetini belirtti.     

Guterres, "Bu, çok sayıda Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenen, kapsamlı, ülke çapında bir ateşkes hedefine yönelik şiddeti azaltmak ve Suriye çapında insani erişimi artırmak için atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.     

Bütün ülkeleri, tüm Suriyelilerin "sığınma talebinde bulunma, emniyet içinde ve haysiyetle geri dönüş koşulları sağlanıncaya kadar mülteci korumasından yararlanma hakkını" muhafaza etmeye çağıran Guterres, BM'nin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına dayanan siyasi çözüm konusunda Suriye müzakerelerini yeniden başlattığını kaydetti.     

Guterres, tüm taraflara Suriye'deki ihtilafa karşı siyasi çözüm çabalarını iki katına çıkarma çağrısında da bulundu. 

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