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Gutteres’ten iklim değişikliği çıkışı: ‘Toplu intihar olur’

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğuna video mesajla hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğine karşı aksiyon alınması gerektiğini vurguladı
Gutteres’ten iklim değişikliği çıkışı: ‘Toplu intihar olur’

Avrupa aşırı sıcaklarla ve orman yangınlarıyla boğuşurken, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğuna video mesajla hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Guterres, insanlığın yarısının sel, kuraklık, fırtınalar ve orman yangınları nedeniyle tehlike bölgesinde olduğunun altını çizerek, “Hiçbir milletin bunlara karşı bağışıklığı yok. Yine de fosil yakıt bağımlılığımızı beslemeye devam ediyoruz. Beni en çok rahatsız eden şey, bu küresel krizle yüzleşirken çok taraflı bir topluluk olarak birlikte çalışamıyor olmamız. Uluslar, ortak geleceğimiz için sorumluluk almak yerine suçlama oyununu oynamaya devam ediyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Bu, belirleyici iklim eyleminin 10 yılı olmalı. Bu güven, çok taraflılık ve işbirliği anlamına geliyor. Bir seçeneğimiz var. Toplu eylem veya toplu intihar. Bu bizim elimizde” dedi.

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