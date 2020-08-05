Güv.K.K. Komutanlığı’na Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı.
Türkiye’de Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, Türkiye Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı.
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