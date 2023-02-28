Güv.K.K.lığı Deprem Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antakya merkez, ilçe ve köylerinde AFAD ve ilçe kaymakamlıkları ile koordineli olarak depremzede vatandaşlara ihtiyaç duydukları kadar su, yiyecek, giyecek ve muhtelif yardım malzemelerinin barındıkları yerlere götürülerek dağıtılmakta olduğu bildirildi.

Antakya Küçük Sanayi sitesi bölgesinde sahra mutfağında 400 kişilik yemek hazırlandığı da belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güv.K.K.lığı Sahra Hizmet Destek Ekibi tarafından Antakya Küçük Sanayi sitesi bölgesinde öğle ve akşam yemek vakitlerinde sahra mutfağında 400 kişilik pişirilen Kıbrıs Türkünün elinden çıkan lezzetli yemekler bölgede bulunan depremzedelerimiz, polis, jandarma, iş makinası operatörlerinin sıcak olarak istifadelerine sunulmaktadır."