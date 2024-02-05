Güven Bengihan hükümet acizlik içinde

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin, ekmeğin azami satış fiyatını belirlediğini ancak kararın uygulanmasını aşmasını denetim yapamadığını söyledi ve bu durumu “acizlik” olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle halkın alım gücünün sürekli eridiğini ve denetimsizlik nedeniyle keyfi fiyat uygulamaları ile pahalılığının günden güne katlandığını söyledi.

“Hükümet, halkın pahalılık altında ezilmemesi için Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi temel gıda ve temizlik ürünlerinde azami kar oranı belirleme yetkisini kullanmak yerine sadece ekmeğin azami satış fiyatını belirlemiş, karşı tarafla hiçbir diyalog kurmadan alınan bu kararın da uygulanmasını sağlamakta aciz kalmıştır. Bakanlar Kurulu kararına rağmen ekmek üreticileri karara uymayacağını açıklayarak zamlı fiyattan satış yapmaktadır” diyen Güven Bengihan, hükümetin yasaya dayanılarak alınan kararın uygulanmaması karşısında herhangi bir yaptırım uygulanmamasına tepki gösterdi.

Bengihan’ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle halkımızın alım gücü sürekli erirken denetimsizlik nedeniyle keyfi fiyat uygulamaları ile pahalılık günden güne katlanmaktadır.

Hükümet, halkın pahalılık altında ezilmemesi için Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi temel gıda ve temizlik ürünlerinde azami kar oranı belirleme yetkisini kullanmak yerine sadece ekmeğin azami satış fiyatını belirlemiş, karşı tarafla hiçbir diyalog kurmadan alınan bu kararın da uygulanmasını sağlamakta aciz kalmıştır. Bakanlar Kurulu kararına rağmen ekmek üreticileri karara uymayacağını açıklayarak zamlı fiyattan satış yapmaktadır.

Keyfi fiyat uygulamalarını denetleyip önleyemediği gibi yasaya dayanılarak alınan bir kararın uygulanmaması karşısında herhangi bir yaptırım uygulanmıyorsa bu durum hükümetin ya acizliğinin ya da samimiyetsizliğinin göstergesidir.

Zamlara karşı halkın korunması konusunda hükümet gerçekten kararlı ise otoritesini kullanıp alınan kararların uygulanmasını sağlamalı, aksi halde kurumların itibarını daha fazla erozyona uğratmadan istifa etmelidir."