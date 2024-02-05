  • BIST 8776.42
  • Altın 1987.5
  • Dolar 30.5509
  • Euro 32.8742
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

Güven Bengihan hükümet acizlik içinde

» »
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin, ekmeğin azami satış fiyatını belirlediğini ancak kararın uygulanmasını aşmasını denetim yapamadığını söyledi ve bu durumu “acizlik” olarak nitelendirdi.
Güven Bengihan hükümet acizlik içinde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle halkın alım gücünün sürekli eridiğini ve denetimsizlik nedeniyle keyfi fiyat uygulamaları ile pahalılığının günden güne katlandığını söyledi.

“Hükümet, halkın pahalılık altında ezilmemesi için Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi temel gıda ve temizlik ürünlerinde azami kar oranı belirleme yetkisini kullanmak yerine  sadece ekmeğin azami satış fiyatını belirlemiş, karşı tarafla hiçbir diyalog kurmadan alınan bu kararın  da uygulanmasını sağlamakta aciz kalmıştır. Bakanlar Kurulu kararına rağmen ekmek üreticileri karara uymayacağını açıklayarak zamlı fiyattan satış yapmaktadır” diyen Güven Bengihan, hükümetin yasaya dayanılarak alınan kararın uygulanmaması karşısında herhangi bir yaptırım uygulanmamasına tepki gösterdi.

Bengihan’ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle  halkımızın alım gücü sürekli erirken denetimsizlik nedeniyle keyfi fiyat uygulamaları ile pahalılık günden güne katlanmaktadır.

Hükümet, halkın pahalılık altında ezilmemesi için Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi temel gıda ve temizlik ürünlerinde azami kar oranı belirleme yetkisini kullanmak yerine sadece ekmeğin azami satış fiyatını belirlemiş, karşı tarafla hiçbir diyalog kurmadan alınan bu kararın da uygulanmasını sağlamakta aciz kalmıştır. Bakanlar Kurulu kararına rağmen ekmek üreticileri karara  uymayacağını açıklayarak zamlı fiyattan satış yapmaktadır.

Keyfi fiyat uygulamalarını denetleyip önleyemediği gibi yasaya dayanılarak alınan bir kararın uygulanmaması karşısında herhangi bir yaptırım uygulanmıyorsa  bu durum hükümetin ya acizliğinin ya da samimiyetsizliğinin göstergesidir. 

Zamlara karşı halkın korunması konusunda hükümet gerçekten kararlı ise otoritesini kullanıp alınan kararların uygulanmasını sağlamalı, aksi halde kurumların itibarını daha fazla erozyona uğratmadan  istifa etmelidir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akın Manga: Şampiyon Meleklerimizi anıyorum05 Şubat 2024 Pazartesi 10:53
  • Ekmek 15 TL'ye satılmaya devam ediyor... Hükümeti sallayan yok!05 Şubat 2024 Pazartesi 10:28
  • Dalman Aydın Nereye koşuyor? El-Sen'i binadan atmakla tehdit etti!05 Şubat 2024 Pazartesi 09:24
  • Meclis Genel Kurulu hem yasama hem denetim göreviyle toplanacak05 Şubat 2024 Pazartesi 08:55
  • KIB-TEK, borcu olan abonelerinin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu05 Şubat 2024 Pazartesi 08:54
  • Döviz güne nasıl başladı?05 Şubat 2024 Pazartesi 08:53
  • Özadam yazdı.. Sosyal devlet olamadan devlet olunmaz!05 Şubat 2024 Pazartesi 08:00
  • Halide Koruyan hayatını kaybetti04 Şubat 2024 Pazar 19:09
  • Girne-Alsancak Çevreyolu'nda kaza!04 Şubat 2024 Pazar 10:48
  • Yüksekten Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı04 Şubat 2024 Pazar 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti