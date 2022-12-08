  • BIST 4.842,38
  • Altın 1070.194
  • Dolar 18.6424
  • Euro 19.6169
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güven Bengihan: Hükümet edenler halkın sorunlarına karşı duyarsız

» »
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin halkın sorunlarına karşı duyarsız bir tutum sergilediğini belirterek, eylem uyarısında bulundu.
Güven Bengihan: Hükümet edenler halkın sorunlarına karşı duyarsız

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yazılı bir açıklama yaparak, kamu çalışanlarının yaşadıkları sorunların bir önce çözülmesini talep ederek, eylem uyarısında bulundu.

KTAM Başkanı Güven Bengihan, 11 Kasım tarihinde Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret ettiklerini ifade ederek, kamu çalışanlarının çözülmesine yönelik talepte bulunduklarını kaydetti.

12 Ekim 2022 tarihinde yetkili sendikalar ile Başbakan’ın imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ocak ayına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı konusunda sendikalarımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.

KTAMS, 12 Ekim 2022 tarihinde yetkili sendikalar ile Başbakan Ünal Üstel’in imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, konu ile ilgili herhangi bir çalışmanın kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 135. Maddesine değinen Güven Bengihan, “Maliye Bakanlığı'nın her yıl yetkili sendikaları görüşmeye çağırması gerektiğini yazılı olarak Maliye Bakanı Şan’a hatırlatmış olmamıza ve bütçe görüşmeleri başlamış olmasına rağmen protokol görüşmeleri için sendikalara çağrı yapılmadı” dedi.

Bengihan, kredi kartları ve banka kartları ile yapılan alışverişlerde yüzde 1’lik iade yapılması yasal zorunluluk olmasına rağmen üç yıldan beri yasanın uygulanmadığını söyleyerek, Maliye Bakanlığı’na yazılı dilekçe verilmesine rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadığına işaret etti.

Bengihan, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkında 2 bin 553 TL’ye çıktığını vurgulayarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmadığını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

“Kamu çalışanlarının, asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin hızla yoksullaştığı bu süreçte hükümet edenlerin halkın sorunlarına karşı duyarsız tutumlarını bu şekilde sürdürmeleri halinde her türlü yasal eylem hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi belirtiriz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar ve Anastasiadis BM’nin resepsiyonunda bir araya geldi07 Aralık 2022 Çarşamba 21:30
  • Karma yem fiyatlarında indirim07 Aralık 2022 Çarşamba 18:58
  • Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi07 Aralık 2022 Çarşamba 18:24
  • Yıllar Sonra Nihayet… KTİMB Projeye Start Verdi07 Aralık 2022 Çarşamba 17:55
  • CİB yönetiminde görevler belli oldu07 Aralık 2022 Çarşamba 17:46
  • Sivil Savunma ile AFAD “Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı” icra ediyor07 Aralık 2022 Çarşamba 17:35
  • Hür-İş: Çalışma Bakanlığı neden yanıt vermediğini açıklasın!07 Aralık 2022 Çarşamba 17:23
  • Cemal Öztemiz hayatını kaybetti07 Aralık 2022 Çarşamba 16:54
  • Altuğra: Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz07 Aralık 2022 Çarşamba 16:25
  • Dikkat çekici açıklama... Akansoy: "CTP yeni bir siyasal sistem üzerinde çalışıyor"07 Aralık 2022 Çarşamba 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti