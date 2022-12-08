Güven Bengihan: Hükümet edenler halkın sorunlarına karşı duyarsız

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yazılı bir açıklama yaparak, kamu çalışanlarının yaşadıkları sorunların bir önce çözülmesini talep ederek, eylem uyarısında bulundu.

KTAM Başkanı Güven Bengihan, 11 Kasım tarihinde Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret ettiklerini ifade ederek, kamu çalışanlarının çözülmesine yönelik talepte bulunduklarını kaydetti.

12 Ekim 2022 tarihinde yetkili sendikalar ile Başbakan’ın imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ocak ayına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı konusunda sendikalarımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.

KTAMS, 12 Ekim 2022 tarihinde yetkili sendikalar ile Başbakan Ünal Üstel’in imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, konu ile ilgili herhangi bir çalışmanın kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 135. Maddesine değinen Güven Bengihan, “Maliye Bakanlığı'nın her yıl yetkili sendikaları görüşmeye çağırması gerektiğini yazılı olarak Maliye Bakanı Şan’a hatırlatmış olmamıza ve bütçe görüşmeleri başlamış olmasına rağmen protokol görüşmeleri için sendikalara çağrı yapılmadı” dedi.

Bengihan, kredi kartları ve banka kartları ile yapılan alışverişlerde yüzde 1’lik iade yapılması yasal zorunluluk olmasına rağmen üç yıldan beri yasanın uygulanmadığını söyleyerek, Maliye Bakanlığı’na yazılı dilekçe verilmesine rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadığına işaret etti.

Bengihan, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkında 2 bin 553 TL’ye çıktığını vurgulayarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmadığını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

“Kamu çalışanlarının, asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin hızla yoksullaştığı bu süreçte hükümet edenlerin halkın sorunlarına karşı duyarsız tutumlarını bu şekilde sürdürmeleri halinde her türlü yasal eylem hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi belirtiriz.”