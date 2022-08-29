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Güven Bengihan, Maliye Bakanı’nın teklifi karşısında masayı terk ettiklerini açıkladı

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın kendilerine sunduğu teklif karşısında toplantı masasını terk ettiklerini açıkladı. Bengihan, “Çalışanlar dilenci değil; Sendikalar da bu utanç karşısında daha fazla kalamaz.” dedi.
Güven Bengihan, Maliye Bakanı’nın teklifi karşısında masayı terk ettiklerini açıkladı

TAK muhabirine değerlendirmede bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 3 Ağustos tarihinde Maliye Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve taleplerini ilettiklerini dile getirerek, Bakan’a yaptıkları çalışma ve ilgili takvimlendirmeyi içeren bir metin verdiklerini söyledi.

Maliye Bakanı’na verdikleri metinde “Göç Yasası” olarak bilinen “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş –Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” altında çalışanların maaşlarına ek artış talep ettiklerini belirten Bengihan, kamuda çalışan bir kişi ile göç yasası kapsamında işe giren bir çalışan arasında yaklaşık yüzde 25 maaş farkı olduğunu ve bu adaletsizliğin düzeltilmesi için maaşlara ek artış talep ederek, gerekli çalışmanın yapılmasını istediklerini kaydetti.

Ek maaş ödemesinin takvimlendirilerek bu farkın kapanması gerektiğini dile getiren Bengihan, öte yandan vergi dilimlerinin de enflasyon karşısında güncelliğini yitirdiğini, ayrıca kişisel muafiyetlerin de güncellenmesi gerektiği konusunda yaptıkları çalışmayı ilettiklerini kaydetti.

Bugün Maliye Bakanı ile yaptıkları toplantıda, vergi dilimleri konusunda yapılacak çalışmanın yasa değişikliği istediği ve bu değişikliğin de ancak 2023 yılı başında çalışmasına gidilebileceğinin söylendiğini kaydeden Bengihan, maaş farkı kapanması için de ek artışlarla ilgili ise; ortaokul hizmetler sınıfı çalışanlara 300 TL brüt; lise hizmetler sınıfı çalışanlara 200 TL. brüt, üniversite hizmet sınıfı çalışanlarına da 100 TL. brüt ödeme yapılabileceğinin söylendiğini belirtti.

Sendikalar olarak bu teklif karşısında masayı terk ettiklerini söyleyen Bengihan, ne çalışanların dilenci olduğunu, ne de sendikaların bu utanç karşısında daha fazla kalabileceğini söyledi.

Bengihan ayrıca, sendikaların bundan sonraki süreçte eylemlilik kararı aldığını ve bu süreci kendi aralarında değerlendirip basınla paylaşacaklarını kaydetti.

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