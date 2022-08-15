Güven Bengihan: "Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler"

Güven Bengihan, “Herkes gider Mersin’e, bizim hükümet tersine… Euro dizel bizde daha pahalı… Bu kabul edilebilir mi?” diye çıkıştı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, piyasanın rahatlatılacağının vadedildiğini ancak ortada buna dair herhangi bir girişim olmadığını söyledi.

Bengihan, “Herkes gider Mersin’e, bizim hükümet tersine… Euro dizel bizde daha pahalı… Bu kabul edilebilir mi?” diye çıkıştı.

Genç TV’de katıldığı programda konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sorunların kaynağı olarak hükümeti şu şekilde işaret etti;

“Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler… Piyasa rahatlatılacaktı; ne oldu? Aksine giderek sıkıntı…

Akaryakıtla ilgili brend petrolün fiyatı düşmesine rağmen bizim ülkemizde maalesef 1 TL’lik bir düşüş ve tekrardan zam.. Bu ülkede insanlar daha ucuz olsun diye Euro dizel araç alırlar… Daha ekonomik olsun diye... Ekonomist, iktisatçı hükümet Euro dizeli daha pahalıya satıyor. Bu ülkede Euro dizel ruhsatı, sigortası zaten daha pahalı… Herkes gider Mersin’e, bizim hükümet tersine… Euro dizel bizde daha pahalı… Bu kabul edilebilir mi?”