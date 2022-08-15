  • BIST 2.866,54
  • Altın 1027.91
  • Dolar 17.959
  • Euro 18.3267
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Güven Bengihan: "Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler"

» »
Güven Bengihan, “Herkes gider Mersin’e, bizim hükümet tersine… Euro dizel bizde daha pahalı… Bu kabul edilebilir mi?” diye çıkıştı.
Güven Bengihan: "Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, piyasanın rahatlatılacağının vadedildiğini ancak ortada buna dair herhangi bir girişim olmadığını söyledi.

Bengihan, “Herkes gider Mersin’e, bizim hükümet tersine… Euro dizel bizde daha pahalı… Bu kabul edilebilir mi?” diye çıkıştı.

Genç TV’de katıldığı programda konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sorunların kaynağı olarak hükümeti şu şekilde işaret etti;

“Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler… Piyasa rahatlatılacaktı; ne oldu? Aksine giderek sıkıntı…  

Akaryakıtla ilgili brend petrolün fiyatı düşmesine rağmen bizim ülkemizde maalesef 1 TL’lik bir düşüş ve tekrardan zam.. Bu ülkede insanlar daha ucuz olsun diye Euro dizel araç alırlar… Daha ekonomik olsun diye... Ekonomist, iktisatçı hükümet Euro dizeli daha pahalıya satıyor. Bu ülkede Euro dizel ruhsatı, sigortası zaten daha pahalı… Herkes gider Mersin’e, bizim hükümet tersine… Euro dizel bizde daha pahalı… Bu kabul edilebilir mi?”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtfaiye Müdürlüğü: Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:45
  • BES ve Dev-İş, Meclis önünde açıklama yaptı15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:41
  • PGM- İtfaye haftalık raporu yayımlandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:55
  • KIB-TEK Müdürüne 18 ay hapis cezası!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:50
  • PGM haftalık trafik raporunu açıkladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:49
  • Tatlısu'da yangın!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:47
  • İhmalkarlık yangını getirdi!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:46
  • Gazimağusa'da kayıp aranıyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:45
  • Otel'de hırsızlık!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:43
  • Girne'de intihar!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti