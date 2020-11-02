  • BIST 1.134
  • Altın 511,569
  • Dolar 8,4067
  • Euro 9,7752
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Güven Bengihan: “Tüp gaza yüzde 30'un üzerinde zam yapılması insafsızlık”

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada tüp gaz zammını eleştirdi.
Güven Bengihan: “Tüp gaza yüzde 30'un üzerinde zam yapılması insafsızlık”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada tüp gaz zammını eleştirdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada tüp gaz zammını eleştirerek, Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok işyerinin kapanması ile binlerce çalışanın işini kaybettiğini, bunun yanında Türk Lirası’nın son bir yıl içerisinde büyük oranda değer kaybetmesi ile çalışanlar, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün eridiğini vurguladı.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hem Covid 19 Pandemisi hem de TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ile büyük bir ekonomik krizin yaşandığı bir süreçte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın  görevinden ayrılırken   Başbakanlık için  vekalet vermemesi  büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Başta ekonomi olmak üzere toplumun   sorunlarına çözüm üretecek bir hükümetin acilen kurulması için Mecliste temsil edilen tüm siyasi partileri göreve çağırıyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağışlı hava geliyor02 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
  • KTSO’dan küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesine destek02 Kasım 2020 Pazartesi 17:16
  • Mahkemeye çıkarılan sürücüye 3 gün tutukluluk verildi02 Kasım 2020 Pazartesi 17:15
  • Sucuoğlu: Hükümet acil olarak kurulmalı...02 Kasım 2020 Pazartesi 16:43
  • Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan duyuru02 Kasım 2020 Pazartesi 16:34
  • Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığı’na Cengiz Demir Getirildi02 Kasım 2020 Pazartesi 16:33
  • Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan Yeterlik Sınavlarına Başvuracaklar İçin Duyuru02 Kasım 2020 Pazartesi 16:32
  • Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler. 3 gün tutuklu kalacaklar!02 Kasım 2020 Pazartesi 16:29
  • Annelere ve okul öncesi öğretmenlere yönelik eğitime başvurular başladı02 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
  • Özyiğit: Başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceğiz02 Kasım 2020 Pazartesi 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti