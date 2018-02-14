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Güven oylaması yarın

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Güven oylaması yarın
CTP-HP-TDP-TDP Koalisyon hükümeti için yarın Cumhuriyet Meclisi’nde güven oylaması yapılacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın başbakanlığında kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti için yarın Cumhuriyet Meclisi’nde güven oylaması yapılacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle saat 10.00’da toplanacak. Toplantıda, dört partili koalisyon hükümetinin, görüşmeleri geçtiğimiz pazartesi sabahı başlayan ve 14 saat sürerek salı gününün ilk saatlerinde tamamlanan programı için oylama yapılacak.Hükümetin güvenoyu alabilmesi için salt çoğunluğu yani en az 26 milletvekilinin olumlu oy kullanması gerekiyor.

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti, Meclis’te 27 milletvekiline sahip
7 Ocak erken genel seçiminin ardından, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ilk kez 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi, 1 Şubat’ta koalisyon protokolünün imzalanmasının ardından 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulmuş ve Akıncı aynı gün kabineyi onaylamıştı. Hükümet programı ise Meclis’te 9 Şubat’ta Başbakan Tufan Erhürman tarafından okunmuştu. KKTC Anayasası’nın 109’uncu maddesine göre, hükümet programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulur.  Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.  Güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemez. Başbakana karşı güvensizlik önergesi, en az dokuz milletvekili tarafından verilebilir.  Bir güvensizlik önergesinin reddedilmesi tarihinden üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemez. Başbakan gerekli görürse, Bakanlar Kurulu’nda görüştükten sonra, Cumhuriyet Meclisi’nden herhangi bir zaman güven isteyebilir. Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunluğunun otuz günlük bir süre içinde değişmesi halinde, Başbakan tarafından güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu alamayan veya güven istemi reddedilen veya hakkında verilen güvensizlik önergesi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilen Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı’na sunar.
 

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