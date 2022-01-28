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Güven Yaratıcı Önlemlere Fren

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Stewart, Kasulidis' le Görüştü
Güven Yaratıcı Önlemlere Fren

Rum Basını, Güney Kıbrıs’ın yeniden gündeme getirmesi beklenen Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulamaya konması şeklindeki önerinin, Kıbrıs Türk tarafının engellemeleri yüzünden hayata geçirilemeyeceği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi: “GYÖ’lere Fren – Türk Tarafının ‘Hükümetler Arası İşbiriliği’ Talebi Diyalogu Engelliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Türk liderliğinin “hükümetler arası işbirliği” mantığındaki yaklaşımının, Güven Yaratıcı Önlemlerin ileriye götürülmesi ve uygulamaya konmasını engellediği iddiasında bulundu.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının bu kararıyla, teknik komitelerde alınan kararların uygulanmasını da engellediğini iddia ederken, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise, BM Barış Gücü Özel Temsilcisi Colin Stewart’le gerçekleştirdiği görüşmede bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

Rum hükümet kaynaklarının, Kıbrıs Türk tarafının Güven Yaratıcı Önlemlere bir “hükümetler arası işbirliği” anlamı yüklemeye çalıştığı ve buna örnek olarak ise teknik komitelerin çalışmalarını gösterdikleri iddiasında bulunan gazete, “teknik komitelerde birçok küçük konunun görüşüldüğü ve bazılarında da uzlaşı sağlandığı ancak Kıbrıs Türk tarafının her şeyi, sanki hükümetler arası işbirliğiymiş gibi sunmaya çalıştığını” iddia etti.

Gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in “Timbu (Ercan) Havaalanı ve kapalı bölge Maraş’ın BM idaresine verilmesi önerisinin de Kıbrıs Türk tarafının, bu konudaki görüşmeleri hükümetler arası işbirliği çerçevesinde sokmak ve Kıbrıs’ta iki devletin varlığı fikrini ileri götürmek isteme çabasın takıldığı” iddiasında bulundu.

BM yetkililerinin, Kıbrıs Rum yetkililerle görüşme gerçekleştirdikleri zaman, denk makama geldiklerine inandıkları, Kıbrıs Türk yetkililerle de görüşmelerin Kıbrıs Türk tarafının bu yaklaşımın güçlendirdiği yorumunda da bulunan gazete, örnek olarak ise, dün Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le ilk görüşmesini gerçekleştiren BM Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın KKTC’ye geçerek Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla da görüşmesini gösterdi.

Dünkü Stewart-Kasulidis görüşmesine ilişkin olarak ise gazete, Kıbrıs sorunun içerisinde bulunduğu durum ve çıkmazın aşılabilmesi için iki taraf arasındaki ortamın iyileştirilmesinin ele alındığını aktardı.

KADINLARIN BARIŞ SÜRECİNE KATILIMI

Gazete haberinin devamında, “tüm bunların yanı sıra, kadınların barış sürecine dahil olması için bir eylem planının olduğunu, bu planın resmen ilan edilmemesine karşın BM Güvenlik Konseyi’nin bilgilendirildiğini” yazdı.

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