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Güvenç Yüksel, sıcak havada çalışma kısıtlamasını değerlendirdi: Kötünün iyisi

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İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, sıcak havanın en çok 11.00-16.00 saatleri arasında hissedildiğini ifade ederek, dışarıda çalışan işçilerin en azından 12.00-16.00 saatleri arasında sıcaklardan korunacağının altını çizdi.
Güvenç Yüksel, sıcak havada çalışma kısıtlamasını değerlendirdi: Kötünün iyisi

Yüksel, çalışma saatlerine getirilen yasaklarla ilgili, “Kötünün iyisi” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), yetkililere aşırı sıcak günlerde 11.00-16.00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulamasını önermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sıcak havanın etkisini iyiden iyiye gösterdiği ağustos ayıyla birlikte güneş altında 12.00-16.00 saatleri arasında çalışmanın yasak olduğunu Kıbrıs Postası aracılığıyla duyurmuştu.

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel ise Kıbrıs Postası’na çalışma yasağı saatleri, denetimlerin yapılması ve sıcaktan kaynaklı iş kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“11.00 VE 16.00 SAATLERİ ARASI SICAĞIN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLER”

Şu anda hiç yasak olmamasından saat 12.00’de başlamasının daha iyi olduğunu belirten Yüksel, sıcağın en fazla belirgin olduğu saatlerin "11.00 ve 16.00 arası" olduğunu ifade etti.

Saat 13.00-14.00 arasının zaten öğle arası olduğunu belirten Yüksel, “Böyle düşünülünce hiç olmamasından iyidir” diye konuştu.

“ÜLKENİN EN BÜYÜK ZAAFİYETİ DENETİMSİZLİK”

Çalışma Dairesi’nin ve müfettişlerin kontrol yapması gerektiğini ancak bu ülkenin zaten en büyük zaafiyetinin ‘denetimsizlik’ olduğunun altını çizen Yüksel, “Eğer denetimler yapılırsa saat yetersiz olsa bile dışarıda çalışanlar bir kaç saatliğine o sıcaklardan korunabilecek” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜNÜN İYİSİ”

Güvenç Yüksel, çalışma saat yasakları ile ilgili kötünün iyisi denebileceğini vurguladı.

Geçen hafta yaptıkları basın bildirisine de değinen Yüksel, çalışmaların bu dönemde durdurulması, açık alanlarda çalışılmaması gerektiğini kaydetti.

"ÇALIŞANLARIN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILMALI"

En önemli kuralın ise tüm çalışanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Yüksel, “Yasa gereği de böyle olmalı zaten ama sıcaklarda daha çok dikkat edilmeli, sağlıklı insanlarda bile aşırı sıcaklardan dolayı meydana gelen su kaybı, yorgunluk ciddi iş kazalarına sebebiyet verebiliyor”  ifadelerini kullandı.

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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