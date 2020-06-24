Güvenli ada olmuşken 'kaos ada' olmayalım imza kampanyası başladı.

1 Temmuz tarihindeki uçuşların kuzey Kıbrıs'a başlamasına yönelik internet üzerinde başlayan “Güvenli ada olmuşken kaos ada olmayalım” imza kampanyasına kısa sürede 600 kişi imza attı.

İmza kampanyasının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemize sadece PCR testi ile Karantina olmadan girişler başlarsa sevdiklerimizin hayatını riske atmış oluruz.

Adamızda kimsenin canı yanmasın istiyoruz. Zaman tatil zamanı değil o yüzden 14 gün karantina şartı ile kapılarımız sınırlarımız açılsın.

Bu ülke 2’nci bir kapanmayı ekonomik açıdan kaldıramaz.

Karantina olmadan açılırsak hem sağlık hem de ekonomik açıdan sıfırlanmış bir ülke oluruz.

1 Temmuz’da kapılarımız karantina şartı ile açılsın.”