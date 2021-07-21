  • BIST 1.351,590
  • Altın 498,07
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Güvenli online oyun oynamanın 7 temel kuralı

»
Siber zorbalık olarak adlandırılabilecek davranışlarda bulunan ve başkalarının bir oyunu oynama şevkini kırmak için tüm yolları deneyecek insanların da olabileceği gözden çıkarılmamalı.
Güvenli online oyun oynamanın 7 temel kuralı

Çocukların ve genç oyun tutkunlarının sadece takma isimleri ile tanıdıkları yabancı insanlarla işbirliği yapmaları ya da oyun oynamaları, beraberinde riskler getiriyor. Kötü niyetli insanların oyun ve oyun gruplarına sızması ne yazık ki sık rastlanılan bir durum. Online saldırganlar genellikle kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere oyuncuların hesaplarını ele geçirmek istiyorlar.

Siber zorbalık olarak adlandırılabilecek davranışlarda bulunan ve başkalarının bir oyunu oynama şevkini kırmak için tüm yolları deneyecek insanların da olabileceği gözden çıkarılmamalı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu kapsamda siber güvenlik kuruluşu Eset’in uzmanları çocukların güven içinde online oyun oynayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenleri şu 7 temel maddede özetledi:

1- Oyunlarınızı satın alın

En yeni oyunları ücretsiz indirmek cazip olabilir ama bu önemli bir risk taşır. Daha önce de birçok kez görüldüğü üzere, popüler oyunların “ücretsiz versiyonlarına” ait direkt bağlantılar ya da torrent dosyaları, genellikle kötü amaçlı aktörler tarafından kasten yayılan virüslü dosyalara yönlendirme yapar.

2- Güncelleyin ve yama kullanın

İster akıllı telefonda, ister tablette, ister güçlü bir bilgisayarda oynuyor olsunlar, oyun tutkunları cihazlarını daima güncel tutmalıdır. Bu güncelleme ihtiyacı işletim sistemi, oyun istemcisi (Steam ya da Origin gibi), oyunların kendileri ve tarayıcılar gibi diğer programlar için de geçerlidir.

3- Bir güvenlik çözümü kullanın

Oyun cihazları, daima kötü amaçlı saldırıları algılayıp engelleyebilen, tehlikeli bağlantıları saptayabilen ve zorla içeri girmeye çalışan kötü amaçlı yazılımları güvenli bir şekilde kaldırabilen güvenilir bir güvenlik çözümü ile düzgün şekilde korunmalıdır. Günümüz çözümlerinin birçoğunda rahatsızlıkları önleyen oyun modu bulunduğundan, oyun esnasında gecikme ya da kesinti yaşama konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

4- Güçlü şifreler ve 2FA kullanın

Tahmini parolalar girmek saldırganların çok iyi oldukları bir konudur. Bu nedenle, parolaları uzun ve güçlü tutmak çok büyük bir fark yaratabilir. Güvenilir parola yöneticileri, tüm gizli kodlarını tek bir yerde oluşturup güven içinde saklayabildikleri için oyun tutkunlarının kendilerini daha iyi korumalarına da yardımcı olabilir. Oyuncular iki faktörlü kimlik doğrulamasını da etkinleştirmelidir, çünkü saldırganlar doğru parolayı tahmin etseler bile bu işlem saldırı girişimlerini engelleyecektir.

5- Hile yapmayın

Hileler oyunu kolaylaştırabilir ama aynı zamanda, herkesin deneyimini berbat eder ve oyuncuyu çeşitli tehditlere maruz bırakabilir.

6- Şüpheli tekliflerden uzak durun

Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük olasılıkla iyi değildir. Bu dijital dünyanın temel kuralları içerisinde yer alır. Birçok oyuncu bedava oyun ya da özel ürün vaatleri içeren sahte bir sevecenlikle tuzaklara çekilmiş ve sonrasında da bedelini ödemek zorunda kalmıştır.

7- Yaşa uygun oyunlar seçin

Çocuğunuz için güvenilir bir oyun ortamı seçerken ebeveyn olarak sizin denetleyici olmanız gerekir. Uzman forumlarında ya da önerilerde, yaş uygunluğu ile ilgili önerilere göz atabilirsiniz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nefesler tutuldu! Jeff Bezos ve ekibi de uzaya gitti!21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:08
  • Jeff Bezos: Milyarder iş insanının yaklaşık 11 dakikalık uzay yolculuğu tamamlandı20 Temmuz 2021 Salı 22:14
  • 700 Milyon Linkedln Kullanıcısının Verileri 'Eğlence' Amaçlı Çalındı!20 Temmuz 2021 Salı 20:45
  • Telefonu Parmaklarınızla Şarj Etmek Mümkün Hale Geliyor20 Temmuz 2021 Salı 20:15
  • Jeff Bezos uzaya çıktı20 Temmuz 2021 Salı 20:14
  • Dünyaca Ünlü Astronottan Türkiye Paylaşımı20 Temmuz 2021 Salı 19:45
  • Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos'un Uzay Yolculuğu Gerçekleşti20 Temmuz 2021 Salı 19:15
  • Xiaomi Telefon Üretiminde Apple'ı Geride Bırakarak 2. Sıraya Yükseldi19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:45
  • Milyarderlerin Uzay Yarışı Dünya'yı Yeni Bir Felakete Sürüklüyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:30
  • Dağcılardan Google Haritalar Uyarısı: Ölümcül Rotalara Yönlendiriyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti