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Güvenlik analisti Dr. Gürcan: Moskova, saldırı sonrası yaralı tahliyesi için bile hava sahasını açmadı

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İdlib'de Suriye Ordusu'nun ateşiyle 5 asker şehit oldu
Güvenlik analisti Dr. Gürcan: Moskova, saldırı sonrası yaralı tahliyesi için bile hava sahasını açmadı

Güvenlik analisti Dr. Metin Gürcan, bugün İdlib'de 5 askerin şehit olması ile ilgili yaptığı Twitter paylaşımında "Yerel kaynaklar Taftanaz'dan Reyhanlı'ya yaralı tahliyesinin karayolu ile yapıldığını, tahliye helikopterlerimizin Reyhanlı'ya gittiğini söylüyor. Demek ki Moskova saldırı sonrası yaralı tahliyesi için bile İdlib hava sahasını açmadı" dedi. 

Gürcan ayrıca, yaralı tahliyesinin hava yolu ile çok daha kısa sürede yapılabileceğine dikkat çekti. 

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de Suriye Ordusu'nun ateşiyle 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Reuters ajansı da Suriye Ordusu güçlerinin Taftanaz'daki gözlem noktasına saldırdığını belirtti. 

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