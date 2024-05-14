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Güvenlik görevlilerini bıçakladı! 'Çakıyı ne olur ne olmaz diye yanıma almıştım"

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Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Vahim Zarar, Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk” suçlarından tutuklanan zanlı E.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Güvenlik görevlilerini bıçakladı! 'Çakıyı ne olur ne olmaz diye yanıma almıştım"

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal huzurda bulunan zanlı E.K'nın 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan Berlin Bar önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, nefesinde 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 cm ve ağız uzunluğu 6 cm olan siyah saplı çakıyı sağ eli ile konu eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’nin  sol göğüs kafesi kısmına sokup göğüs kafesini delerek 2 cm genişliğinde kesi oluşturup taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca olayın akabinde yine ayni yerde görevli Y.U’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafında tutuklandığını olayda kullandığı çakının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, olayda yaralanan Y.U.’nun taburcu edildiğini ancak K.P.’nin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Berlin Bar isimli mekanın olaylı bir yer olduğu için oraya giderken ne olur ne olmaz diye yanına çakı aldığını söylediğini açıkladı. Polis, hem zanlıdan hem de müştekilerden analiz için kan örnekleri alındığını belirtti. Polis, emare alınan çakı ve zanlının kıyafetlerinin de inceleneceğini söyledi. Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 16 Mayıs tarihi için randevu aldıklarını kaydetti. Polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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