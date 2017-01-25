“Güvenlik Konseyi’nden destek ve teşvik”

BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Pazartesi günü gerçekleştirdiği oturumda Kıbrıs sorununu ele alması ve ardından yapılan açıklama Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde gerçekleştirilen müzakereler ve Cenevre zirvesini ele aldığını, toplantı sonrasında ise BMGK'nın Ocak ayı Dönem Başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog'un açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, BMGK toplantısı sonrasında İsveç Daimi Temsilcisi Skoog tarafından basın açıklaması düzenlediğini, açıklama sırasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP ) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da hazır bulunduklarını belirtti.

Habere göre, Skoog’un okuduğu ve BMGK’nin resmi tutanaklarında yer almadığı belirtilen açıklamada, “tüm taraflara, birleşik bir Kıbrıs için anlaşmaya varma fırsatını yakalamaları ve dinamizmi korumaları” çağrısında bulunuldu.

Gazete, BMGK toplantısında gerçekleştirilen görüşmelerde ortamın çok iyi olduğunu ve müzakerelerde sağlanan ilerlemenin memnunlukla karşılandığını belirtirken, Eide’ye yönelik desteğin de vurgulandığını aktardı.

Gazete, Eide’nin ise açıklamasında, Güvenlik Konseyi’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu desteğin, gerçek liderlik gösteren Akıncı ve Anastasiadis’e yönelik çok güçlü bir cesaretlendirme olduğu vurgusunu yaptığını yazdı.

Eide, Kıbrıs sorunu konusunda uluslar arası konferansın başlamasının, bugüne kadar taraflar arasında müzakere şeklinde olan sürecin esaslı değişimi anlamına geldiğini belirterek bu müzakerelerin, çözülmesi gereken konular olduğundan, devam edeceğini, ancak şimdi uluslararası konferansın da belirlendiğini ve nihayetinde tüm konuların müzakere masasında olduğunu vurguladı.

“Nihai aşamanın ne kadar süreceğini bilmediğini ve Cenevre konferansı hakkında da BMGK’ye bilgi verdiğini” ifade eden Eide, “kaybedilmemesi gereken bir fırsat olduğunu, başarısızlığın Kıbrıs’ı, Kıbrıslıları ve bölgeyi çok olumsuz etkileyeceğini” öne sürdü.

Eide, “Bizzat Kıbrıslılar tarafından çözülmesi gereken kritik konular ve askıda kalan konular olduğunu, bunların çözülmesi yönünde liderleri cesaretlendirdiklerini” belirterek “ayrıca çözülmekten uzak olan, güvenlik ve garantiler konularının da bulunduğunu” söyledi.

Eide, “buna karşın, dış oyuncuların, yani garantör ülkelerin ve ilgili taraf ve gözlemci olan AB’nin çözüm bulma yönünde güçlü istek sergilediklerini de vurgulamak istediğini” belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, Eide’nin Güvenlik Konseyi’ndeki bilgilendirmesi sırasında birçok soruya, ayrıntılara girmeden yanıt verdiğini, “önemli ilerlemeden bahsettiğini, ancak çözülmesi gereken önemli görüş ayrılıklarından da söz ettiğini” iddia etti.

Haberde, Kıbrıs Rum müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in de BM merkezinde olduğunu ve Genel Sekreterlik yetkilileri ile Güvenlik Konseyi daimi temsilcileriyle görüşme talepleri yaptığı belirtildi.

Alithia gazetesi ise haberini: “Güvenlik Konseyi’nin Müdahil Olmasını İstediler” başlığı altında verirken konsey toplantısı sırasında konuşan Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Mısır temsilcilerinin, Güvenlik Konseyi’nin daha etkin katılımını talep ettiklerini iddia etti.

Gazete, bazı AB üyesi ülke temsilcilerinin de AB’nin sürece gözlemci olarak katılımının önemine dikkat çektiklerini vurguladı.

ABD MÜDAHİL OLMAYA HAZIR

Gazete bir diğer haberinde ise, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen ASnn Doherty’nin, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak, uygun zaman geldiğinde çözüm müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu açıkladığını yazdı.

Gazete, Doherty’nin dün, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yla parti binasında bir araya geldiği ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Doherty, ülkesinin Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümle yakından ilgilendiğini ve destek olmayı arzuladığını belirtti.

Neofitu ise açıklamasında, Doherty’nin bu sözlerinin çok önemli olduğunu ve memnunlukla karşıladığını ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Simerini: “Eide Güvenlik ve Garantiler Konusunda (Çözüm) Arıyor – Güvenlik ve Garantilere Farklı Bir Gözle Bakıyoruz”.

Politis: “Güvenlik Konseyi’nden İstikrarlı Destek”.

Haravgi: “Kayda Değer İlerleme Var Ancak Görüş Ayrılıkları Sürüyor”.