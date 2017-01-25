 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.484
  • Altın 147,816
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,1022
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA“Yabancılara verilen vatandaşlıklar sayesinde devletin kasasına 3,3 milyar Euro aktı”

“Güvenlik Konseyi’nden destek ve teşvik”

»
“Güvenlik Konseyi’nden destek ve teşvik”
BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Pazartesi günü gerçekleştirdiği oturumda Kıbrıs sorununu ele alması ve ardından yapılan açıklama Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde gerçekleştirilen müzakereler ve Cenevre zirvesini ele aldığını, toplantı sonrasında ise BMGK'nın Ocak ayı Dönem Başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog'un açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, BMGK toplantısı sonrasında İsveç Daimi Temsilcisi Skoog tarafından basın açıklaması düzenlediğini, açıklama sırasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP ) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da hazır bulunduklarını belirtti.

Habere göre, Skoog’un okuduğu ve BMGK’nin resmi tutanaklarında yer almadığı belirtilen açıklamada, “tüm taraflara, birleşik bir Kıbrıs için anlaşmaya varma fırsatını yakalamaları ve dinamizmi korumaları” çağrısında bulunuldu.

Gazete, BMGK toplantısında gerçekleştirilen görüşmelerde ortamın çok iyi olduğunu ve müzakerelerde sağlanan ilerlemenin memnunlukla karşılandığını belirtirken, Eide’ye yönelik desteğin de vurgulandığını aktardı.

Gazete, Eide’nin ise açıklamasında, Güvenlik Konseyi’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu desteğin, gerçek liderlik gösteren Akıncı ve Anastasiadis’e yönelik çok güçlü bir cesaretlendirme olduğu vurgusunu yaptığını yazdı.

Eide, Kıbrıs sorunu konusunda uluslar arası konferansın başlamasının, bugüne kadar taraflar arasında müzakere şeklinde olan sürecin esaslı değişimi anlamına geldiğini belirterek bu müzakerelerin, çözülmesi gereken konular olduğundan, devam edeceğini, ancak şimdi uluslararası konferansın da belirlendiğini ve nihayetinde tüm konuların müzakere masasında olduğunu vurguladı.

“Nihai aşamanın ne kadar süreceğini bilmediğini ve Cenevre konferansı hakkında da BMGK’ye bilgi verdiğini” ifade eden Eide, “kaybedilmemesi gereken bir fırsat olduğunu, başarısızlığın Kıbrıs’ı, Kıbrıslıları ve bölgeyi çok olumsuz etkileyeceğini” öne sürdü.

Eide, “Bizzat Kıbrıslılar tarafından çözülmesi gereken kritik konular ve askıda kalan konular olduğunu, bunların çözülmesi yönünde liderleri cesaretlendirdiklerini” belirterek “ayrıca çözülmekten uzak olan, güvenlik ve garantiler konularının da bulunduğunu” söyledi.

Eide, “buna karşın, dış oyuncuların, yani garantör ülkelerin ve ilgili taraf ve gözlemci olan AB’nin çözüm bulma yönünde güçlü istek sergilediklerini de vurgulamak istediğini” belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, Eide’nin Güvenlik Konseyi’ndeki bilgilendirmesi sırasında birçok soruya, ayrıntılara girmeden yanıt verdiğini, “önemli ilerlemeden bahsettiğini, ancak çözülmesi gereken önemli görüş ayrılıklarından da söz ettiğini” iddia etti.

Haberde, Kıbrıs Rum müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in de BM merkezinde olduğunu ve Genel Sekreterlik yetkilileri ile Güvenlik Konseyi daimi temsilcileriyle görüşme talepleri yaptığı belirtildi.

Alithia gazetesi ise haberini: “Güvenlik Konseyi’nin Müdahil Olmasını İstediler” başlığı altında verirken konsey toplantısı sırasında konuşan Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Mısır temsilcilerinin, Güvenlik Konseyi’nin daha etkin katılımını talep ettiklerini iddia etti.

Gazete, bazı AB üyesi ülke temsilcilerinin de AB’nin sürece gözlemci olarak katılımının önemine dikkat çektiklerini vurguladı.

ABD MÜDAHİL OLMAYA HAZIR

Gazete bir diğer haberinde ise, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen ASnn Doherty’nin, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak, uygun zaman geldiğinde çözüm müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu açıkladığını yazdı.

Gazete, Doherty’nin dün,  DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yla parti binasında bir araya geldiği ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Doherty, ülkesinin Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümle yakından ilgilendiğini ve destek olmayı arzuladığını belirtti.

Neofitu ise açıklamasında, Doherty’nin bu sözlerinin çok önemli olduğunu ve memnunlukla karşıladığını ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Simerini: “Eide Güvenlik ve Garantiler Konusunda (Çözüm) Arıyor – Güvenlik ve Garantilere Farklı Bir Gözle Bakıyoruz”.

Politis: “Güvenlik Konseyi’nden İstikrarlı Destek”.

Haravgi: “Kayda Değer İlerleme Var Ancak Görüş Ayrılıkları Sürüyor”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Güvenlik Konseyi’nden destek ve teşvik”25 Ocak 2017 Çarşamba 12:53
  • Rumlar Balıkesir’de ayin yapacak25 Ocak 2017 Çarşamba 12:52
  • “Yabancılara verilen vatandaşlıklar sayesinde devletin kasasına 3,3 milyar Euro aktı”25 Ocak 2017 Çarşamba 10:58
  • Anastasiadis: “Türk tezini kabul etmeyeceğiz”25 Ocak 2017 Çarşamba 10:58
  • İnsan ticareti kurbanları tanıklık etmeden kaçıyor24 Ocak 2017 Salı 12:45
  • 7 gün tutuklu kalacak24 Ocak 2017 Salı 12:45
  • Kocias: “Kıbrıs sorununun özü ilk kez görüşülüyor”24 Ocak 2017 Salı 12:41
  • Eıde “persona non grata”24 Ocak 2017 Salı 12:40
  • Güney Kıbrıs da Pandora Operasyonuna katıldı24 Ocak 2017 Salı 11:04
  • Evstathiu EDEK’ten istifa etti24 Ocak 2017 Salı 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti