  • BIST 93.773
  • Altın 244,137
  • Dolar 5,9691
  • Euro 6,6614
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Güvenlik Konseyi’nden “referans şartlarının kabulü için baskı”

» »
Güvenlik Konseyi’nden “referans şartlarının kabulü için baskı”
Güvenlik Konseyi’nden “referans şartlarının kabulü için baskı”

 BM Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs iyi niyet raporunun istişaresi tamamlandı. Endonezyalı Dönem Başkanı Dian Triansyah Djani’nin Güvenlik Konseyi adına yaptığı basın açıklaması Rum basınına “referans şartlarının kabulü için baskı” yorumuyla yansıdı.

Fileleftheros “Referans Şartlarının Kabulü  İçin Baskı… Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreter’in İyi Niyet Misyonu Raporu Hakkında Bilgilendirilmesi Tamamlandı” başlıklı haberinde, Güvenlik Konseyi’nin, Siyasi Konular ile ilgili BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca tarafından kapalı oturumda bilgilendirildiğini yazdı.

Habere göre Djani Konsey üyeleri adına yaptığı açıklamada Genel Sekreter’in son raporunu ve Jane Holl Lute’tan istişarelerine  devam etmesini isteme kararını selamladıklarını belirtti.

Kıbrıs sorununa acil çözüm bulunmasının, Kıbrıslıların ve bölgenin ekonomik çıkarı ve güvenliği açısından çok avantajlı olacağına vurgu yaptıklarını belirten Djani “tarafları, mevcut seçim döngüsünün sağladığı doğal fırsat penceresini akıllarında tutarak, güvenlik şartlarını özlü ve sonuç odaklı müzakerelere zemin olarak kabul etmeye teşvik ediyoruz” dedi.

Djani “iki toplum liderini,  yakınlaşmalar ve ilerleme sürecine dair olumlu mesajlar vererek çözüme hazırlanmaya cesaretlendiriyoruz.  Başarı olasılığına zarar veren faaliyetlerden kaçınılması gerektiğine vurgu yapıyor, güven yaratıcı önlemlerin uygulanmasını ve daha da geliştirilmesini teşvik ediyoruz. Sayın Lute’un taraflar ile görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dair  bilgilendirme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazete diplomatik bir kaynağın, Güvenlik Konseyi üyelerinin, Kıbrıs sorununda başarı çabalarına zarar verecek eylemlerden kaçınılması gerektiği mesajının, Türkiye’nin  Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz’e gönderme kararına “cevap” diye niteliğinde olduğunu iddia etti.

Gazete “Liperal” isimli Yunan internet gazetesinin, Türkiye’nin 549/19 sayılı Navtex’i ile “Limasol’un güneyinde Kıbrıs MEB’ini istilaya hazırlandığı” iddiasına yer verdi.

Politis haberi “Güvenlik Konseyi’nden Taraflara Olumlu Adım Telkini… Kinayeli Yumuşak İfadeler” başlığıyla aktardı ve Guterres’in Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili raporunu analiz eden Güvenlik Konseyi’nin, Güven Yaratıcı Önlemler, referans şartları, olumlu söylem ve gerilimden kaçınmaya dair tavsiyelerde bulunduğuna işaret etti.

(ŞA/HA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası tutuklama emirleriyle iki kişi tutuklandı30 Nisan 2019 Salı 15:02
  • Başpiskopos’un Paskalya mesajına eleştiriler Rum basınında30 Nisan 2019 Salı 11:00
  • Scotland Yard uzmanları RMMO Subayı seri katilin “zihnine girecek”30 Nisan 2019 Salı 10:57
  • Kıbrıs pasaportlarının verilmesinde 15 Mayıs’tan itibaren yeni kriterler30 Nisan 2019 Salı 10:41
  • Cinayetlerle ilgili incelemeler bugünde sürdürüldü29 Nisan 2019 Pazartesi 21:24
  • Cinayette yeni gelişme... Rum makamlar iki valizi tespit ettiğine inanıyor28 Nisan 2019 Pazar 14:22
  • Cinayetlerle ilgili araştırmalar derinleşti...28 Nisan 2019 Pazar 11:53
  • Güney Kıbrıs'taki Seri Cinayetlerde Yeni Gelişme27 Nisan 2019 Cumartesi 21:29
  • Derinya’da ara bölgede spor alanı yapılması planı27 Nisan 2019 Cumartesi 12:32
  • Fotiu: “KŞK’nın hızından ve sonuçlarından memnun değiliz”27 Nisan 2019 Cumartesi 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti