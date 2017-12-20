Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’nden Şehitler Haftası mesajı

“GEÇMİŞTE YAŞANANLARI İYİ BİLMEK, BU NEDENLE TARİHİ GERÇEKLERİ DOĞRU KAYNAKLARDAN ÖĞRENMEK HERKESİN GÖREVİ OLMALI”

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, gelecek nesillere acı ve gözyaşı dolu bir yaşam bırakmamak için geçmiş acılardan ve olaylardan ders almak, geçmişte yaşananları iyi bilmek, bu nedenle tarihi gerçekleri doğru kaynaklardan öğrenmek herkesin görevi olması gerektiğini kaydetti.

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, 21 Aralık Şehitler haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kanlı Noel Haftası ( 21 Aralık 1963) olarak da anılan trajedinin 54’üncü yıl dönümündeyiz. 1960 yılında kurulan Kıbrıs cumhuriyeti, anlaşmalarından kısa bir süre sonra ENOSİS sevdalıları ve onları kullanan güçler tarafından Kıbrıs Türklerine yönelen silahlı saldırılar sonucu binlerce insanımız evinden toprağından göç ettirilmiş ve 364 Kıbrıs Türkü şehit edilmişti. İçinde bulunduğumuz bu hafta münasebeti ile canı pahasına toplumsal direniş gösteren komutanlarımıza, silah arkadaşlarımıza ve kahraman halkımıza onurlu mücadeleleri için minnet ve saygılarımızı sunarız.

Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinin hakiki kahramanları şehitlerimizin de aziz hatırası önünde saygı ile eğiliriz.”

