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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Şht. Tuncer İlkokulu öğrencileri Radyo Güven’i ziyaret etti

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Şehit Tuncer İlkokulu 2’nci Sınıf Öğrencileri Radyo Güven’i ziyaret etti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Şht. Tuncer İlkokulu öğrencileri Radyo Güven’i ziyaret etti

Radyo Güven’in haberine göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, ziyaret sırasında radyonun tarihçesiyle ilgili bilgi aldı; sinevizyon gösterisi izledi. 

Tuğgeneral Altan Er, radyo çalışanlarıyla sohbeti sırasında yaptığı konuşmada, radyonun Kıbrıs Türk Halkının ve Mücahidinin sesini duyurmada önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret ederek, “Radyo Güven, yayınlarıyla halka bilgi vermenin yanında, birlik ve beraberlik duyguları ile halka moral ve motivasyon sağlıyor” dedi. 

ŞHT. TUNCER İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Öte yandan, Şehit Tuncer İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri de bugün öğretmenleriyle birlikte Radyo Güven’i ziyaret etti. Öğrenciler, ziyaret çerçevesinde Radyo Güven Konferans Salonu’nda radyonun tarihçesi ve 23 Nisan konulu kısa film izledi. 

Öğrenciler gezi sırasında Radyo Güven yayın stüdyosu ile kayıt stüdyolarını da görme imkanı buldu. 

Şehit Tuncer İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerinin gezisi, Radyo Güven Binası’nın önünde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ile anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. 

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