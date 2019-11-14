Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’den kutlama mesajı

Altan Er, mesajında, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, bugünün Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan cumhuriyetin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşadığını belirtti.

Altan Er, yıllarca en temel haklarından yoksun bırakılan Kıbrıs Türk halkının esarete boyun eğmemek için sayısız şehitler verdiğini, özgür yaşamak üzere kendi kaderini tayin etme iradesini kullanarak 15 Kasım 1983’te bağımsızlığını ilan ettiğini anımsattı.



Altan Er, “Bu mücadelede ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.