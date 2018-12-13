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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan YDÜ'de sergi ve müzeleri gezdi

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Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Sanat Merkezi ve Kıbrıs Araba Müzesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve eşi bayan Algan ile birlikte ziyaret edildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan YDÜ'de sergi ve müzeleri gezdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel tarafından karşılanan Ziyarete, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Tuğgeneral Tevfik Algan ve eşi ile birlikte GKK Kurmay Başkanı Tnk.Albay Osman Akyıldız ve eşi iştirak ettiler. Ziyarette Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu eşlik etti.

GKK Komutanı ve Beraberindekiler Cumhuriyet Sergisi'ni Gezdi

Ziyarette önce Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde ki Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi gezildi.

GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Gelen Her Turist Müzeleri Görmeli"

Daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Araba Müzesi'ni gezen Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve beraberindekiler, Müzeler ve eserler hakkında bilgiler aldılar. Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında öneminin artması, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesinde, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine değindi.

Ziyarette GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ise, Müzelerin çok etkileyici olduğunu, tahmin ettiğinden çok daha büyük ve özel olduğunu dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her gelen turistin muhakkak buralardan geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfil Algan ile GKK Kurmay Başkanı Tnk.Albay Osman Akyıldız'a günün anlam ve önemine ilişkin Kıbrıslı Sanatçılara ait birer resim takdim etti. 

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