Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ağaçlandırma faaliyetlerine devam ediyor

Mersinlik bölgesinde 5 bin fidan daha dikildi … Ocak ayından bu yana 16 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Orman Dairesi ile iş birliği çerçevesinde geçen yıl haziran ayında büyük bir yangının yaşandığı Mersinlik bölgesinde ve askeri kışlalar civarında ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, Mersinlik’te 07 Ocak’ta 30 dönümlük bir alanda Güvenlik Kuvvetleri personeli, aileleri ve vatani görevini yapan Mücahitlerin katılımı ile 5 bin fidanın toprakla buluşturulmasının ardından hafta sonu askeri birlikler tarafından 5 bin fidan daha dikilerek bu bölgede dikilen fidan sayısı 10 bine çıktı.

Açıklamada, “ Vatanımızı yeşillendirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak adına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerince kışlalar civarında 16 Ocak – 01 Şubat 2023 tarihleri arasında dikilen 6 bin 200 adet fidan ile beraber bu yılda toplam 16 bin 200 adet ağaç fidanı vatan toprağı ile buluşturulmuştur. Yeşil doğanın dostu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı her fırsatta genç Mücahitlere doğa sevgisi aşılayarak, ağaç dikmeyi teşvike devam edecektir.” denildi.