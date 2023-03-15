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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz’de arama kurtarma eğitimleri icra etti

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz’de arama kurtarma eğitimleri icra etti
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz’de arama kurtarma eğitimleri icra etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı unsurlar Akdeniz’de müşterek arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.

GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ile Havacılık Birlik Komutanlığı askerlerinin, İskele bölgesine yakın kıyılarda ortak bir arama kurtarma eğitimi icra ettikleri bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, KKTC toprakları ve Mavi Vatan’da her göreve hazır ve tetikte olmak üzere icra edilen eğitim, yıllık plan çerçevesinde gerçekleşti.

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