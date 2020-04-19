Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Asılsız Haberlerle İlgili Uyardı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, son zamanlarda bazı basın organları ve sosyal medya tarafından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili doğruluğu teyit edilmeden haberlerin yapıldığına dikkat çekerek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili yapılacak tüm haberlerin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Subaylığı ile koordine edilerek yapılmasının halkın doğru bilgilendirilmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması açısından önem arz ettiğini bildirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada,

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Subaylığı irtibat numaralarının; 0533 835 09 39 ve 0392 228 50 13 olduğu da hatırlatıldı.