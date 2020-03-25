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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Birliklerde Alınan Önlemleri Açıkladı

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Birliklerde Alınan Önlemleri Açıkladı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Birliklerde Alınan Önlemleri Açıkladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, koronavirüse karşı birlikler ve nizamiyelerde alınan önlemleri açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Radyo Güven’de katıldığı programda, koronavirüsle ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında alınan önlemleri anlattı.

Şevketoğlu, bu hastalığın en önemli belirtilerinin birinin ateş olduğunu ve bu yüzden tüm nizamiyelere ateş ölçerlerin temin edildiğini, içeri giren tüm personelin ateşinin ölçüldüğünü kaydetti.

Tabip Asteğmen Şevketoğlu, nizamiye personeline bir metre kuralının nasıl uygulayacağının öğretildiğini, yaklaşık bir kol mesafesinde ateşin ölçüleceği ve bu kişilere hangi durumlarda nasıl davranılması gerektiğinin eğitiminin de verildiğini ifade etti.

Koronavirüsün çıktığı günden itibaren ofislerde minimum sayıda personel çalıştırdıklarını belirten Şevketoğlu, belli aralıklarla ofisleri havalandırıldıklarını, çalışan personelin de ara ara dışarıda temiz hava almasının sağlandığını ve bu sırada ofise dezenfektan işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tabip Asteğmen Şevketoğlu, birliklerde olan askerler için de koronavirüsle ilgili bir eğitim sürecinin başladığını, kendi öz bakımlarını nasıl yapacaklarına ve solunum hijyenine dair eğitim verildiğini kaydederek, “Birliklerde televizyonların bulunduğu ofislerde, koronavirüsle ilgili bilgilendirici kanallar gösterimde, askerlerimizin nasıl korunacağına ve nasıl önlem alacağına dair bilgiler bulunmakta” ifadesini kullandı.

Tabip Asteğmen Şevketoğlu, lider personel tarafından günlük bakımların kontrol edildiği de belirtti.

Kantinlere girişlerde askeri personel sınırlaması getirildiğini de kaydeden Şevketoğlu, çalışma saatlerinin de iki saat açık bir saat kapalı olacak şekilde düzenlendiğini ve kapalı olan sürede dezenfektan işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Tabip Asteğmen Şevketoğlu, her kantinde muhakkak bir ateş ölçer bulunduğunu ve girişte ateş ölçüldüğünü, bunun yanında kapı girişlerinde dezenfektanlar yer aldığına işaret ederek, kantinlerde askerlerin özellikle herkesin temas ettiği sepetleri veya yerleri sürekli dezenkfekte ettiğini de dile getirdi.

Şevketoğlu, yapılması gereken en önemli şeyin elleri su ve sabunla yıkamak olduğunu ve bunu yapan kişilerin yeterli arınmayı sağlayacağını ifade etti, su ve sabunun bulunmadığı ortamlarda el dezenfektanlarının da yeterli olacağını söyledi.

Tabip Asteğmen Şevketoğlu,  hapşırma ve öksürme sırasında tek kullanımlı mendillerin kullanılmasının ancak buna ulaşılamıyorsa kolun iç yüzünün kullanılmasının virüsün yayılmasını önleyeceğini kaydetti.

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